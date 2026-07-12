Emergono anticipazioni su Godzilla Minus Zero tramite il regista

Uno dei registi di maggior successo degli ultimi tempi, Takashi Yamazaki, dopo aver trionfalmente riportato il franchise di Godzilla ai vertici del cinema mondiale grazie a Godzilla Minus One, è pronto a tornare dietro la macchina da presa. Il nuovo e attesissimo capitolo, intitolato Godzilla Minus Zero, promette di spingere i confini della saga ancora più oltre, introducendo una minaccia di proporzioni senza precedenti e un conflitto su scala globale destinato a travolgere non solo il territorio giapponese, ma anche gli Stati Uniti.

Primi spunti extra verso Godzilla Minus Zero

Le prime immagini promozionali diffuse dalla storica casa di produzione Toho mostrano un kaiju ancora più mastodontico, imponente e terrificante rispetto al passato. Tra le sequenze più spettacolari e drammatiche anticipate dal trailer, spicca il tentativo disperato e definitivo da parte delle forze armate di arginare la furia distruttiva della creatura ricorrendo all’utilizzo di una bomba nucleare.

Questo dettaglio narrativo evidenzia quanto la situazione sia ormai drammaticamente fuori controllo e priva di alternative. La trama del lungometraggio si posiziona temporalmente nel 1949, a due anni di distanza dai tragici eventi narrati nel capitolo precedente. Secondo la sinossi ufficiale, la storia seguirà nuovamente le vicissitudini e i drammi intimi della famiglia Shikishima, costretta ad affrontare pericoli del tutto inediti mentre il mostro titanico torna a seminare devastazione tra le popolazioni civili.

Una delle novità più rilevanti e rivoluzionarie riguarda tuttavia la componente geografica: dopo aver terrorizzato il Giappone nel dopoguerra, il raggio d’azione del re dei mostri si sposterà oltreoceano, dirigendo la propria furia cieca verso l’iconico skyline di New York. Questa svolta logistica apre la strada a una narrazione decisamente più ampia e a una spettacolarità dal sapore internazionale. L’enorme curiosità che circonda questo sequel è alimentata dal cammino straordinario compiuto da Godzilla Minus One.

Rilasciato nelle sale nel 2023, quel film ha saputo ridefinire il genere unendo una componente visiva mozzafiato a una profonda trattazione drammatica e umana dei suoi personaggi. Il responso del pubblico si è tradotto in un incasso globale di circa 116 milioni di dollari, una cifra record che lo ha consacrato come il film giapponese su Godzilla dal più alto incasso della storia della Toho.

Inoltre, l’opera ha ottenuto un riconoscimento leggendario agli Oscar del 2024, conquistando la statuetta per i Migliori Effetti Visivi e battendo kolossal hollywoodiani del calibro di The Creator e Guardiani della Galassia Vol. 3. È stata la prima pellicola non in lingua inglese a trionfare in tale categoria. Nel nuovo capitolo ritroveremo anche i volti storici che hanno garantito il legame emotivo con gli spettatori. Ryunosuke Kamiki rivestirà i panni dell’ex pilota kamikaze Koichi Shikishima, e al suo fianco tornerà Minami Hamabe nel ruolo di Noriko. Non ci resta che attendere questa nuova pellicola.