Cosa ci dice l’ultimo trailer di Resident Evil in questi giorni

Il nuovo adattamento cinematografico di Resident Evil, affidato alla regia di Zach Cregger, sembra finalmente pronto a riportare la saga alle sue radici più autentiche e atmosfere originarie. Un recente trailer mostra chiaramente un netto cambio di rotta rispetto ai passaggi sul grande schermo del passato, evidenziando una forte vicinanza al reale spirito dei celebri videogiochi di casa Capcom.

Le ultime anticipazioni emerse da Resident Evil oggi

Una delle sequenze più emblematiche del filmato mostra il protagonista Bryan, interpretato da Austin Abrams, all’interno di una cupa abitazione isolata. Il giovane s’imbatte in oggetti iconici che i videogiocatori conoscono molto bene: un fucile, la classica scatola verde di munizioni e una macchina da scrivere. Questo dettaglio, solo apparentemente secondario, definisce l’intera filosofia concettuale scelta dal regista di Barbarian e Weapons.

Invece di riproporre le figure storiche e leggendarie del franchise come Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield o Albert Wesker, Cregger ha preferito plasmare una storia inedita e autoconclusiva. Il centro della narrazione non è occupato da un eroe d’azione esperto e addestrato al combattimento, ma da una persona comune, del tutto impreparata ad affrontare le insidie che la circondano. Bryan rappresenta l’individuo medio proiettato in una situazione drammatica, costretto a capire rapidamente come muoversi e sopravvivere con risorse minime.

Questa scelta narrativa permette di rimettere al centro dell’opera l’essenza stessa del genere survival horror, privilegiando la qualità del racconto e la suspense rispetto ai complessi intrecci accumulati in oltre trent’anni di mitologia videoludica. Evitando di condensare la vasta e intricata storia della Umbrella Corporation e dei suoi storici nemici, il film schiva un difetto ricorrente dei precedenti adattamenti, che spesso finivano per appesantire la trama con troppe spiegazioni e riferimenti.

Il progetto si configura anche come un’efficace risposta ai limiti evidenziati dal reboot del 2021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Se quel tentativo di accorpare i primi capitoli in un unico lungometraggio non aveva del tutto convinto né la critica né gli appassionati, questa nuova pellicola persegue la direzione contraria. L’obiettivo non è riassumere un universo sterminato, bensì ricreare quella profonda sensazione di tensione, isolamento e vulnerabilità che si prova esplorando un luogo sconosciuto con una minaccia mortale in agguato dietro ogni porta.

Non c’è questa necessità di raccontare ciò che accade realmente nel videogioco, anche perché è stato già fatto con scarsi risultati, ma provare a dar vita ad un qualcosa di coinvolgente e nuovo che riprenda lo stesso stato d’animo proprio di Resident Evil. Prodotto e distribuito da Sony Pictures, il film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 settembre.