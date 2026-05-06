Chiarimenti sulle voci relative a Rapunzel 2 in questi giorni

Destino segnato per Rapunzel 2. Nonostante il trionfo globale ottenuto da Rapunzel nel 2010, un vero e proprio lungometraggio animato dedicato al sequel non ha mai visto la luce, lasciando molti fan a interrogarsi sulle ragioni di questa assenza. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Nathan Greno, co-regista della pellicola originale, il quale ha svelato i retroscena dei tentativi effettuati dallo studio per dare un seguito alle avventure della principessa dai capelli magici.

Chiariamoci una volta per tutte a proposito di Rapunzel 2

Greno ha spiegato che la volontà di proseguire la storia esisteva concretamente, tanto che il team creativo originale si era riunito in sessioni di lavoro dedicate esclusivamente alla ricerca di un nuovo spunto narrativo. Tuttavia, dopo ore di discussioni e confronti, la troupe è giunta alla conclusione che non vi fosse una trama abbastanza forte o necessaria da giustificare un secondo capitolo.

Il regista ha sottolineato come la difficoltà risiedesse nella chiusura perfetta dell’arco narrativo dei protagonisti. Secondo la sua visione, una volta che il conflitto centrale viene risolto e i personaggi raggiungono la loro evoluzione definitiva, aggiungere ulteriori conflitti rischia di apparire forzato. Ha paragonato questa situazione ad altri classici come Pinocchio o La Bella e la Bestia: una volta raggiunto l’obiettivo finale della trasformazione umana, il racconto può dirsi concluso.

L’unica eccezione è stata rappresentata dal cortometraggio dedicato alle nozze, considerato uno sviluppo naturale ma non sufficiente a reggere un intero film. Se il sequel animato è stato archiviato, l’universo di Rapunzel si appresta però a tornare sul grande schermo attraverso un ambizioso remake live-action. Dopo una fase di incertezza vissuta nel 2025, dovuta ai risultati altalenanti di precedenti operazioni simili, il progetto ha ripreso slancio tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2026.

La Disney ha infatti ufficializzato il cast principale, affidando a Teagan Croft il ruolo della protagonista e a Milo Manheim quello del carismatico Flynn Rider. La produzione sembra ora procedere a passo spedito sotto la direzione di Michael Gracey e con una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno 2026, coinvolgendo location suggestive tra la Spagna e l’Inghilterra.

Un ulteriore tassello fondamentale è stato aggiunto recentemente con l’ingresso nel cast di Kathryn Hahn, che interpreterà l’iconica Madre Gothel, confermando l’intenzione dello studio di puntare su un cast di alto profilo per riportare al cinema la magia della torre. Sarà ancora possibile assistere quindi alla vicenda di Rapunzel sul grande schermo, una bella notizia per tutti coloro che hanno amato questa principessa dai capelli lunghissimi. Probabilmente il progetto sarà completato nel 2027 per poi attendere ancora un po’ per vederlo al cinema.