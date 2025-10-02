Più vicini al film “I Simpson 2” in Italia

Manca pocoi al film “I Simpson 2“. Dopo quasi vent’anni di attesa, ecco che il sequel cinematografico de I Simpson è ufficialmente in lavorazione. La notizia, diffusa da Disney e 20th Century, arriva in concomitanza con i primi dettagli sul prossimo Speciale Halloween della serie animata, ma è senza dubbio l’annuncio del film a catturare l’attenzione globale.

Quanto manca a “I Simpson 2”?

Il tanto atteso “I Simpson 2” uscirà nelle sale il 23 luglio 2027. Una data significativa, non solo perché fissa l’appuntamento con la famiglia più gialla d’America, ma anche perché lo slot è stato liberato da un misterioso e precedentemente annunciato film Marvel senza titolo, che è stato rimosso dal programma dello studio. Questo cambio di programma ha messo fine a mesi di congetture su quale progetto segreto dell’Universo Cinematografico Marvel avrebbe occupato quella data.

Al momento, Disney e 20th Century mantengono il più stretto riserbo sui dettagli della trama del sequel. Tuttavia, l’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un poster teaser sui social media. L’immagine, immediatamente virale, presenta l’iconica ciambella rosa che Homer Simpson adora, un simbolo riconoscibile che funge da primo, essenziale slogan del film.

Sebbene non siano state fornite indicazioni sul team creativo che guiderà il progetto, l’attesa per un nuovo capitolo cinematografico è palpabile. Il primo lungometraggio, I Simpson – Il film, è rimasto un punto di riferimento per i fan sin dalla sua uscita nel luglio 2007. Diretto da David Silverman, veterano della serie, il film fu un successo strepitoso sia di critica che commerciale.

A fronte di un budget stimato di 75 milioni di dollari, incassò ben 536 milioni di dollari al botteghino globale, dimostrando la forza e la risonanza del marchio anche sul grande schermo. La serie I Simpson, creata da Matt Groening, non è solo una sitcom animata, ma una vera e propria istituzione culturale. Riconosciuta come la serie animata e sitcom televisiva più longeva della storia, ha cementato il suo status di fenomeno globale.

Ambientata nella strampalata città fittizia di Springfield, la serie continua a narrare le vicende della famiglia Simpson, composta dal goffo e affettuoso padre Homer, la paziente e iconica madre Marge, e i loro tre figli: il ribelle Bart, l’intelligente e idealista Lisa, e la taciturna ma espressiva piccola Maggie.

La longevità del programma è garantita: la serie è stata già rinnovata fino alla sua 40a stagione, il cui debutto è previsto tra il 2028 e il 2029. L’annuncio del sequel cinematografico è quindi la ciliegina sulla torta, rafforzando la posizione de I Simpson come pilastro inossidabile dell’intrattenimento mondiale per gli anni a venire.