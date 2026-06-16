Nuovi progetti in vista per i gemelli Duffer dopo Stranger Things

I fratelli Matt e Ross Duffer sono sempre stati legati al successo di Stranger Things, per dieci anni il loro nome è stato accostato solo a questo franchise. Tuttavia, con la conclusione della quinta e ultima stagione della serie, i due celebri autori sono pronti ad aprire un capitolo del tutto inedito della loro carriera.

Le ultime sui progetti dei gemelli Duffer

Paramount Pictures ha infatti annunciato ufficialmente che i gemelli Duffer scriveranno e dirigeranno un nuovo misterioso lungometraggio destinato alle sale cinematografiche di tutto il mondo, fissando già la data di debutto per il 3 novembre 2028. Per il pubblico che ha conosciuto i Duffer esclusivamente attraverso il piccolo schermo, questa transizione potrebbe apparire sorprendente. In realtà, il cinema ha sempre rappresentato il loro obiettivo finale e la loro più grande passione.

Prima di conquistare gli abbonati di Netflix, i due registi avevano già diretto nel 2015 il thriller post-apocalittico Hidden – Senza via di scampo. Sebbene quel film avesse ricevuto una distribuzione limitata, la sceneggiatura catturò l’attenzione del regista M. Night Shyamalan, che decise di volerli nel team di scrittura della serie Wayward Pines. Fu il trampolino di lancio definitivo: nel luglio 2016 debuttò la prima stagione di Stranger Things, trasformandosi rapidamente nel primo grande fenomeno culturale globale di Netflix e consacrando i Duffer tra le figure più influenti e contese dell’intera industria audiovisiva.

Oggi, la scelta di ridefinire il proprio percorso nasce dal profondo desiderio di confrontarsi nuovamente con la magia della sala. I fratelli Duffer hanno infatti siglato un accordo esclusivo quadriennale con Paramount Pictures, un sodalizio strategico volto a sviluppare progetti cinematografici di grande respiro. Come spiegato da Matt Duffer in una recente intervista, il fattore anagrafico ha giocato un ruolo decisivo.

Ormai si apprestano a compiere 42 anni e si ritrovano in un’età in cui è necessario agire per riuscire a realizzare ciò che avevano pensato proprio per il grande schermo. Dietro questa transizione non vi sono attriti con Netflix, bensì dinamiche professionali stimolanti. L’accordo con Paramount segna infatti il ricongiungimento con Cindy Holland, oggi alla guida dello streaming per la major e storicamente una delle prime dirigenti a credere nel potenziale di Stranger Things.

Sebbene la trama e il titolo del film rimangano avvolti nel più totale riserbo, il progetto sarà co-prodotto dalla Upside Down Pictures, la casa di produzione degli stessi Duffer. Gli addetti ai lavori si aspettano un’opera fedele alla loro cifra stilistica, ricca di elementi fantastici, suspense e una forte componente emotiva. La data del 3 novembre 2028 è ancora lontana, ma il dado è tratto: i Duffer sono pronti a conquistare il grande schermo.