Chris Hemsworth ci dice perché Thor piange Deadpool?

Chris Hemsworth ha parlato della scena del pianto di Thor nell’ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Deadpool & Wolverine. Wade Wilson fa ufficialmente parte della timeline dell’MCU, poiché Deadpool e Wolverine hanno portato il Mercenario con la Bocca per stabilire il suo posto nel franchise basato sui Vendicatori. Sebbene Deadpool non abbia incontrato nessun vero Vendicatore, un cameo Marvel in Deadpool & Wolverine è stato apparentemente il più vicino possibile all’incontro con uno degli eroi iconici della timeline principale.

Mentre Wade intravede il suo futuro, Deadpool a un certo punto viene tenuto tra le braccia di Thor, apparentemente morente mentre il dio asgardiano piange. Esattamente una settimana dopo l’uscita di Deadpool e Wolverine, Hemsworth è intervenuto sul momento con Thor e Wade. In risposta alla presa in giro di Reynolds secondo cui conosce il motivo per cui Thor sta piangendo, Hemsworth ha aggiunto “Anch’io posso mantenere i segreti“. Per il contesto, il “cameo” di Hemsworth era in realtà un filmato d’archivio riproposto da Thor: The Dark World, con il personaggio di Reynolds inserito tramite CGI al posto del Loki di Tom Hiddleston. In effetti, Hemsworth ha scoperto la scena di Deadpool e Wolverine di Thor solo attraverso un’intervista due mesi prima dell’uscita del film.

Sebbene il finale di Deadpool e Wolverine non abbia offerto ulteriori indizi su cosa accadrà in questa scena futura tra Wade e Thor, il recente commento di Hemsworth potrebbe suggerire che si realizzerà in futuro, sebbene sia stato interpretato da alcuni. nei panni dell’attore che chiede a Reynolds di condividere piuttosto che conoscere lui stesso la storia completa della scena di Thor. Anche se non sono stati ancora annunciati piani per il Thor di Hemsworth, non sarebbe una sorpresa se il personaggio tornasse prossimamente per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

In effetti, l’attore di Thor che menziona i “segreti” sembra aver aggiunto più benzina sul fuoco per coloro che teorizzano che la scena potrebbe apparire nella trama di Avengers: Secret Wars. È possibile che ci sia una trama che coinvolga Deadpool che salva Thor facendo un sacrificio eroico, quindi il motivo per cui l’eroe Vendicatore singhiozza per Wade. Se Deadpool rimanga morto o meno è un dibattito completamente separato, poiché Wade potrebbe facilmente resuscitare grazie al suo potente fattore di guarigione, di cui il Dio del Tuono inizialmente potrebbe non essere a conoscenza.

Sarebbe anche in linea con la commedia di Deadpool se l’intera scena di Deadpool e Wolverine fosse in realtà solo quella di creare una gag per un’uscita futura, con Wade che si rivolge alla telecamera in questo momento e spiega come sapeva che il pubblico avrebbe avuto molto da dire. di teorie sul motivo per cui il personaggio di Hemsworth piangeva. In ogni caso, sarà sicuramente interessante vedere quando Deadpool incontrerà effettivamente i Vendicatori e altri eroi nell’MCU. Si spera che, dopo gli eventi di Deadpool e Wolverine, ciò accada prima piuttosto che dopo.