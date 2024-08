Disney annuncia Avatar Fire & Ashes al D23

Avatar 3 ora ha un titolo ufficiale e ulteriori dettagli sulla costruzione del mondo. Il film sarà il terzo capitolo della serie di fantascienza dello sceneggiatore e regista James Cameron, i cui primi due capitoli sono tra i 3 film di maggior incasso di tutti i tempi. Mentre il film originale presentava la luna Pandora e la sua razza indigena, i Na’vi, il sequel de La via Dell’Acqua esplorava gli oceani di Pandora e le tribù acquatiche che li abitano. Da qualche tempo circolano voci secondo cui il prossimo Avatar 3 introdurrà una tribù del fuoco che abita la regione vulcanica di Pandora. Al D23 2024: The Ultimate Disney Fan Event, dove James Cameron ha confermato che il prossimo sequel si intitolerà Avatar: Fire and Ash e presenterà una tribù del fuoco di Na’vi. Vedi la conferma ufficiale e il trattamento del titolo di seguito. Il post di X, tramite l’account Avatar ufficiale, conferma la notizia e anticipa “Preparatevi a tornare a Pandora“. Durante l’evento, Cameron ha anche anticipato che il film introdurrà nuovi cattivi e biomi e presenterà una posta in gioco emotiva più alta, “più che mai”.

Ora che Avatar 3 ha finalmente un titolo ufficiale, il film potrebbe fornire una road map che dà suggerimenti sulla natura dei prossimi film Avatar. Dato il successo dei primi due film, sembra un’alta probabilità che James Cameron mantenga la sua presa in giro secondo cui Avatar 4 e Avatar 5 sono in arrivo. In tal caso, i cinque film potrebbero seguire uno schema specifico stabilito dai sottotitoli dei primi due sequel. Sebbene il film originale non avesse sottotitoli, La Via dell’Acqua e del Fuoco e Cenere introducono entrambi uno dei quattro elementi naturali nei loro titoli. È ovvio che i titoli degli eventuali quarto e quinto film potrebbero potenzialmente includere i restanti due elementi naturali, Aria e Terra. Ciò potrebbe anche corrispondere a vari clan Na’vi ancora sconosciuti su Pandora, date le tribù dell’acqua e del fuoco presenti nei corrispondenti film Avatar. L’aria potrebbe esplorare le cime degli alberi e delle montagne di Pandora mentre la Terra potrebbe esplorare i suoi sistemi di grotte sotterranee.

In questo breve filmato proiettato al D3 si vedono alcune immagini del prossimo film. Si intravede un Na’vi appartenente al clan della cenere che sembra indossare una collana fatta di kuru, ossia le code che gli abitandi di Pandora usano per Tsaheylou (legame). Se fosse vero confermerebbero le voci precedenti sulla natura malvagia di questo clan. Si vede anche un “qualcosa” che assomiglia ad una medusa gigante che vola nel cielo, ma toccherà aspettare ancora un po. La data di uscita ufficiale è 16 dicembre 2025.