Spider-Gwen in Across the Spidervers potrebbe essere trans

Across the Spider-Verse continua la storia mozzafiato ricca di azione di Miles Morales, un ragazzo di 15 anni di New York che si sta ancora riprendendo dalle sue avventure nel multi-verso in Into The Spider-Verse del 2018. I fan di Spider-Man: Across the Spider-Verse pensano che Gwen potrebbe essere transgender, avendo individuato una serie di presunti indizi nel film.

Secondo la sinossi. “Miles Morales ritorna per il prossimo capitolo della saga di Spider-Verse vincitrice dell’Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si trova a confrontarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.”

Il nuovo film d’animazione è stato elogiato sia dalla critica che dagli spettatori, con l’attore di Spidey, Tom Holland, che ha persino affermato di pensare che sia il miglior film di Spider-Man che sia mai stato realizzato. Alcuni fan però hanno avanzato delle critiche, ma hanno anche approfondito i dettagli, trovando quelli che credono siano indizi che il personaggio di Gwen sia trans, tra cui una bandiera “Proteggi i bambini trans” nella sua camera da letto e l’uso di colore in certe scene. Su twitter i commenti al riguardo sono parecchi e tutti ricamano dei dettagli per scongiurare ogni dubbio al riguardo “Pensando a Trans Gwen Stacy e alla sua intera trama incentrata sulla lotta di suo padre per crederle e accettare la sua identità” – “al suo padre poliziotto che ha messo una toppa di bandiera trans fatta a mano sopra il suo distintivo quella ragazza è sicuramente trans“.

Quando le è stato chiesto del poster “Proteggi i bambini trans” e delle spille “Black Lives Matter” nella stanza di Gwen durante un’intervista con Gay Times, l’attrice Hailee Steinfeld ha detto che sperava che il pubblico li “notasse”. “È così incredibile far parte di qualcosa che ci sono così tanti di quei dettagli che non credo passeranno inosservati. È tutto nei dettagli.” E la buona notizia è che i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno recentemente confermato a UNILAD che vedremo sicuramente Miles Morales e la banda ancora una volta in un eventuale terzo film, completando la loro trilogia di Spider-Verse. “Questo film è nel mezzo di una trilogia e il film finale è il terzo film“, ha detto Chris.