Dwayne Johnson fa la “più grande donazione” per la SAG-AFTRA Foundation

Il presidente della Fondazione SAG-AFTRA Courtney B. Vance e il direttore esecutivo Cyd Wilson hanno spiegato che quando lo sciopero è stato annunciato due settimane fa, si sono seduti e hanno redatto una lettera agli attori più redditizi del sindacato spiegando il sostegno finanziario che avrebbero dovuto fornire ai loro 160.000 membri durante l’interruzione del lavoro. “Dopo aver attraversato tutto questo durante il COVID e aver avuto una risposta così grande da parte dei nostri membri per prendersi cura dei propri, quando lo sciopero è stato deciso, Courtney e io ci siamo seduti con il nostro team e abbiamo detto: ‘Eccoci di nuovo’“, Wilson ha detto a Variety. Wilson ha continuato: “Facciamo affidamento su donazioni e sovvenzioni per fornire servizi: siamo stati molto fortunati ad aver raccolto fondi sufficienti per poter coprire tutti i nostri programmi. Ma quando colpiamo una crisi come questa e spenderemo milioni e milioni di dollari in assistenza finanziaria, questo è il momento in cui abbiamo bisogno dei nostri talenti di alto profilo che possono permetterselo, che sono in una situazione per aiutare gli altri“.

Subito dopo aver inviato la lettera, il team di The Rock si è offerto di aiutarlo, quindi lui e Vance hanno subito una telefonata. “È stata una festa. È come, ‘Amico, stai facendo un passo avanti in un modo che consente agli altri di conoscerne la terribile necessità’”, ha spiegato Vance a Variety. “Questo è lui che dice: ‘In un momento come questo, sono qui e non andrò da nessuna parte, qualunque cosa tu abbia bisogno che io faccia’. E questo invia un messaggio enorme ad altre persone per fare la stessa cosa.” Le sovvenzioni della Fondazione SAG-AFTRA erogano fino a $ 1.500 per singolo membro e fino a $ 6.000 in una situazione di emergenza, quindi la donazione a sette cifre di Johnson aiuterà direttamente migliaia di suoi colleghi attori. “È la più grande donazione singola che abbiamo mai ricevuto da un individuo alla volta. E ciò che è sorprendente è che quell’assegno aiuterà migliaia di attori a mantenere il cibo sulla loro tavola, a tenere i loro figli al sicuro e a mantenere i loro macchine che corrono. E non mi sfugge che sia molto umile riguardo a questo, ma è un modo per farci iniziare “, ha detto Wilson.

Il presidente del SAG-AFTRA Fran Drescher ha annunciato i piani del sindacato per scioperare il 14 luglio. “Siamo alti. Devi svegliarti e annusare il caffè. Siamo lavoratori e siamo alti e chiediamo rispetto e di essere onorati per il nostro contributo. Condividi la ricchezza perché non puoi esistere senza di noi“, ha detto nel suo discorso in quel momento. Stanno scioperando per chiedere una retribuzione migliore per il loro lavoro nell’era dello streaming. Un sacco di persone nel settore dell’intrattenimento si sono fatte avanti per mostrare quanto stanno guadagnando per settimane di lavoro. Sostengono che da quando sono arrivati ​​i servizi di streaming, la loro paga è andata lentamente diminuendo e non funzioneranno fino a quando non potranno garantire condizioni migliori.