Vicini al lancio di La7 Cinema: le novità previste ad ottobre

A partire dai primi minuti di mercoledì 1° ottobre, il canale 29 del digitale terrestre vedrà la luce una nuova realtà televisiva: La7 Cinema. Prendendo il posto di La7d, la nuova rete del gruppo Cairo si dedicherà interamente alla settima arte, promettendo di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema di ogni genere.

Le anticipazioni aggiornate su La7 Cinema

Il debutto è fissato a mezzanotte esatta con una scelta dal forte valore simbolico: il pluricandidato Oscar “Quiz Show” di Robert Redford, un omaggio al celebre attore e regista scomparso di recente. Con una programmazione che copre l’intera giornata, dalle 7 del mattino a tarda notte, La7 Cinema offrirà una vasta selezione di film, con almeno 8 titoli al giorno per un totale di circa 60 pellicole a settimana.

La programmazione dei primi tre giorni è un vero e proprio biglietto da visita che mette in mostra la ricchezza del palinsesto. La giornata di mercoledì 1° ottobre si apre con un tris di classici intramontabili: “La strana coppia” di Jack Lemmon e Walter Matthau, seguito dall’iconico “Il sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman, e infine l’intramontabile “Caccia al ladro” di Alfred Hitchcock.

La serata si conclude in bellezza con il thriller ad alta tensione di David Fincher, “L’amore bugiardo – Gone Girl”. Per quanto riguarda invece giovedì 2 ottobre, qui avremo modo di assistere a generi diversi, si andrà dalla commedia di “Tre scapoli e un bebè” al cinema d’autore italiano con “I tartassati” con Totò e Aldo Fabrizi. Il pomeriggio è all’insegna dell’avventura con “Il gioiello del Nilo“, mentre in prima serata e in seconda serata si celebrano le grandi star di Hollywood: la commedia romantica “Book Club” con Diane Keaton e Jane Fonda e il drammatico “Closer” con Julia Roberts e Clive Owen.

Per venerdì 3 ottobre, ecco che la giornata sarà dedicata alla risata con “Turner e il ‘Casinaro‘” con Tom Hanks e l’umorismo nero di “Getta la mamma dal treno” di Danny DeVito. La commedia prosegue nel pomeriggio con “Mio cugino Vincenzo“, che valse un Oscar a Marisa Tomei. La prima serata è invece dedicata a un film toccante e di grande impatto emotivo, “War Horse” di Steven Spielberg, seguito a mezzanotte dal cult “Alta fedeltà” con John Cusack.

Infine, il palinsesto riserverà un posto d’onore anche a una serie amata dal pubblico: “Joséphine, Ange Gardien“. L’unica produzione a sopravvivere al passaggio di testimone, continuerà a essere un appuntamento fisso per i telespettatori, confermandosi come un pilastro della programmazione del canale.