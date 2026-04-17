Ritorna “1997: Fuga da New York” secondo le ultime voci

Il mondo del cinema è spesso ricco di novità che riprendono pellicole già viste. Si parla spesso di reboot e sembra proprio che sia arrivato il momento di assistere al ritorno in scena di due pilastri degli anni Ottanta. Durante l’ultima edizione del CinemaCon di Las Vegas, Studiocanal ha non poco creato uno scossone tra il pubblico annunciando ufficialmente la messa in lavorazione di un remake di 1997: Fuga da New York, il capolavoro distopico diretto da John Carpenter nel 1981.

Focus su sul remake di “1997: Fuga da New York”

L’operazione vedrà la collaborazione tra Studiocanal e The Picture Company, reduce dal recente successo di A Complete Unknown. Nonostante l’entusiasmo, il progetto sembra essere ancora nelle sue fasi embrionali: al momento, infatti, non è stato associato alcun regista alla pellicola. Questo significa che c’è solo l’idea di riportare sul grande schermo questa storica pellicola, ma manca ancora tutto il resto.

La sfida non è delle più semplici. Nel corso degli anni, numerosi autori di rilievo hanno tentato di confrontarsi con l’eredità di Kurt Russell e del suo iconico Jena Plissken, senza mai riuscire a concretizzare l’impresa. Nomi del calibro di Joel Silver e Robert Rodriguez sono stati vicini alla regia in passato; Rodriguez, in particolare, avrebbe dovuto dirigere una versione per la 20th Century Studios nel 2017, progetto poi naufragato a seguito dell’acquisizione della major da parte di Disney.

Più recentemente, anche il collettivo Radio Silence (Scream 5) era stato accostato al brand, ma i diritti internazionali detenuti da Studiocanal hanno infine portato la società a decidere di gestire l’intero sviluppo e la distribuzione globale in autonomia. La pellicola originale del 1981 raccontava la missione disperata di un ex soldato pluridecorato e ora criminale, costretto a infiltrarsi in una New York trasformata in un penitenziario di massima sicurezza per salvare il Presidente degli Stati Uniti.

Il mix di nichilismo, azione e critica sociale rese il film un cult istantaneo, seguito anni dopo dal sequel Fuga da Los Angeles. La strategia di Studiocanal non si ferma però alla sola New York. La società ha infatti annunciato di voler riportare sul grande schermo un altro classico del 1981: L’ululato (The Howling) di Joe Dante.

Anche per questo remake horror dedicato ai lupi mannari, il progetto si trova attualmente in fase di sviluppo. Questi annunci confermano la tendenza dell’industria a puntare su proprietà intellettuali storiche, cercando di bilanciare l’effetto nostalgia con nuove tecnologie e visioni narrative, nella speranza che Jena Plissken possa finalmente trovare una nuova, convincente incarnazione cinematografica.