Prime anticipazioni su The Batman Part II in questi giorni

Il sequel di Matt Reeves, The Batman Part II, sembra orientato a esplorare un territorio già noto ma amato dai fan, con forti indizi che puntano all’adattamento della celebre saga a fumetti Il Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale. Dopo aver introdotto con successo villain iconici come l’Enigmista, il Pinguino e Joker nel primo capitolo, il secondo film è pronto ad approfondire la complessa galleria di nemici di Batman.

The Batman Part II

Alcuni spunti su The Batman Part II

Una delle indiscrezioni più interessanti riguarda il possibile casting di Scarlett Johansson nel ruolo di Gilda Dent, precedentemente conosciuta come Gilda Gold. Secondo il noto insider Jeff Sneider, la versione del personaggio che vedremo potrebbe ricalcare la sua incarnazione più celebre nei fumetti, dove viene svelata come l’Holiday Killer. Nel tentativo di alleviare il peso gravoso della lotta al crimine dalle spalle del marito, Gilda inizia a eliminare i criminali di Gotham, un gesto dalle conseguenze tragiche.

Le sue azioni, infatti, innescano una serie di eventi che portano all’aggressione e alla trasformazione di Harvey Dent in Due Facce, rendendo uno dei maggiori alleati di Batman uno dei suoi avversari più contorti. L’introduzione di Gilda Dent è strettamente legata al ruolo cruciale che avrà Harvey Dent, il brillante Procuratore distrettuale destinato a diventare Due Facce. Le voci suggeriscono che Matt Reeves stia cercando attori per interpretare non solo Harvey (un uomo sulla quarantina), ma anche suo padre, Christopher Dent (un uomo sui 60 anni).

Nei fumetti, Christopher Dent è descritto come un uomo affetto da alcolismo e disturbi mentali che ha avuto un rapporto violento e abusivo con il figlio. Sebbene a Brad Pitt fosse stato offerto un ruolo, l’attore avrebbe declinato. Le riprese del sequel sono previste per la prossima primavera. L’uscita nelle sale è fissata per il 1° ottobre 2027, a ben cinque anni di distanza dal film originale. Nel frattempo, continuano le speculazioni sul possibile ingresso del Batman di Robert Pattinson nel DCU (Universo DC) principale.

Tuttavia, sia Matt Reeves sia il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, hanno costantemente smentito questa possibilità, sottolineando come il “Batverse” di Reeves rimanga una narrazione a sé stante, esterna alla continuità del DCU. Se la scelta di adattare Il Lungo Halloween sarà confermata, questo renderà la sfida ancora più ardua per il regista Andy Muschietti, collegato al progetto DCU The Brave and the Bold. Per competere con l’approccio profondo e sfaccettato di Reeves, l’interpretazione di Batman e dei suoi villain nel DCU dovrà necessariamente essere qualcosa di radicalmente differente.