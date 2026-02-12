Nuove anticipazioni su La Mummia 4 raccolte di recente

Cresce l’attesa per La Mummia 4. Dopo tanti rumors finalmente è arrivata l’ufficialità con il franchise de La Mummia che si prepara a un nuovo, epico capitolo che segna il grande ritorno dei premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz. Universal Pictures ha finalmente rotto il silenzio, confermando che il quarto capitolo della saga horror-fantasy approderà nelle sale il 19 maggio 2028.

Cosa sappiamo oggi su La Mummia 4

La regia è stata affidata al duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (noti come Radio Silence), mentre la sceneggiatura porterà la firma di David Coggeshall, già autore di Orphan: First Kill. Brendan Fraser e Rachel Weisz riprenderanno i ruoli che li hanno resi icone del cinema d’avventura: l’audace Rick O’Connell e la brillante egittologa Evelyn Carnahan.

Per i fan si tratta di una notizia straordinaria, specialmente per il ritorno della Weisz, che era stata sostituita da Maria Bello nel terzo film del 2008. La chimica tra il “muscolo” impulsivo di Rick e il “cervello” accademico di Evie è stata il cuore pulsante dei primi due capitoli, trasformando il reboot del 1999 in un classico istantaneo. Sebbene i dettagli della trama siano attualmente blindati, i rumor suggeriscono che la pellicola si ricollegherà direttamente allo spirito dei primi film, fungendo da sequel ideale della trilogia originale.

Oltre ai protagonisti, cresce l’attesa per possibili ritorni storici: Oded Fehr (Ardeth Bay) e John Hannah (Jonathan Carnahan) hanno già espresso forte interesse, mentre resta un’incognita la presenza del figlio della coppia, Alex O’Connell. Il cammino verso La Mummia 4 non è stato semplice. Un quarto capitolo era in cantiere già dopo l’uscita de La Tomba dell’Imperatore Dragone, ma il progetto fu accantonato nel 2012 a causa dell’accoglienza tiepida di critica e pubblico.

Dopo il tentativo di rilancio del “Dark Universe” nel 2017 con il remake interpretato da Tom Cruise, un esperimento che non riuscì a conquistare il cuore degli appassionati nonostante i discreti incassi, Universal ha deciso di tornare alle origini. Questo nuovo capitolo rappresenta non solo un’operazione nostalgia, ma un vero atto di giustizia poetica per Brendan Fraser, la cui carriera sta vivendo una straordinaria rinascita.

Per l’attore, vestire nuovamente i panni di Rick O’Connell sarà l’occasione perfetta per congedarsi dal personaggio che lo ha lanciato nell’olimpo di Hollywood, chiudendo un cerchio iniziato quasi trent’anni fa tra piramidi, maledizioni e sabbie mobili. Ovviamente c’è grande attesa nello scoprire come sarà strutturata la nuova trama, come interagiranno gli storici personaggi alle prese con una nuova avventura e per saperlo bisogna attendere ancora un bel po’ di tempo. La speranza è che nei prossimi mesi possano esserci maggiori dettagli a riguardo.