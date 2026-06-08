Iniziano ufficialmente le riprese di Bentornati al Sud in Campania

A distanza di sedici anni dal clamoroso successo che ha ridefinito i canoni della commedia cinematografica italiana, il suggestivo borgo cilentano di Castellabate si prepara a riaccendere i riflettori. Lunedì 8 giugno prendono infatti ufficialmente il via le riprese di Bentornati al Sud, il terzo e attesissimo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2010 con Benvenuti al Sud e proseguita successivamente con Benvenuti al Nord.

Alcune anticipazioni su Bentornati al Sud

Il franchise, che si è imposto come uno dei maggiori fenomeni al botteghino italiano degli ultimi vent’anni, nasce originariamente come fortunato remake della celebre pellicola francese Giù al Nord (diretta da Dany Boon). Oggi la saga si rinnova, promettendo di regalare al pubblico un nuovo e divertente spaccato sulle differenze culturali del nostro Paese. Dietro la macchina da presa ritroveremo Luca Miniero, il regista che ha saputo orchestrare con ironia e sensibilità i primi due capitoli.

Il vero fulcro del progetto resta però la ricostituzione della straordinaria coppia comica composta da Claudio Bisio e Alessandro Siani. I due attori non si limiteranno a interpretare i ruoli da protagonisti, ma firmeranno insieme al regista anche la sceneggiatura del film.

Il lungometraggio è frutto di una importante sinergia produttiva che vede coinvolte: Bartleby Film, Italian International Film (Gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film (che si occuperà anche della distribuzione nelle sale). Il cast si preannuncia stellare e vedrà il ritorno di volti storici molto amati dal pubblico. Tra i confermati spiccano i nomi di Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo.

È inoltre prevista la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, che proprio grazie al primo capitolo della saga si aggiudicò il prestigioso David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Le riprese dureranno circa sette settimane e si concentreranno inizialmente tra i vicoli medievali, i belvedere e le piazze caratteristiche di Castellabate, in provincia di Salerno, location che nell’immaginario collettivo rappresenta il cuore pulsante della storia.

Successivamente, la produzione si sposterà a Roma e Milano, la metropoli che aveva già fatto da sfondo alle vicende del secondo film, ampliando così l’orizzonte geografico e narrativo del racconto. L’uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista nel corso del 2027. Prima quindi di attendere questo sequel sul grande schermo, è possibile recuperare i primi due capitoli in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Per chi possiede un abbonamento, le due commedie sono disponibili anche sulle piattaforme Netflix, NOW e Disney+. Si tratta dell’occasione giusta per godersi qualche serata con gli amici assistendo a queste commedie proprio in attesa del nuovo capitolo.