Il prequel di Ocean’s Eleven potrebbe essere salvo

La saga con il prequel di Ocean’s Eleven sta attraversando una fase di trasformazione tanto ambiziosa quanto travagliata. Per risolvere l’instabilità creativa che ha colpito il preannunciato prequel, Warner Bros. sembra intenzionata a giocare la sua carta più prestigiosa: Bradley Cooper.

Gli ultimi aggiornamenti sul prequel di Ocean’s Eleven

Secondo le indiscrezioni trapelate dall’insider Matthew Belloni, l’attore e regista non si limiterebbe a recitare al fianco di Margot Robbie, ma potrebbe assumere il controllo totale del progetto in veste di sceneggiatore e regista. Il cammino verso l’inizio delle riprese è stato segnato da continui cambi di rotta. Annunciato tre anni fa, il film era inizialmente affidato alla regia di Jay Roach. Dopo diversi rinvii, il testimone era passato a Lee Isaac Chung (Minari, Twisters), mentre nel cast Ryan Gosling veniva sostituito proprio da Cooper.

Tuttavia, poche settimane fa, anche Chung ha abbandonato il set citando le classiche “divergenze creative”. Un problema che ora sembra essere stato risolto con il celebre attore di Hollywood. Infatti l’ingresso di Bradley Cooper nel doppio ruolo di autore e protagonista rappresenterebbe per lo studio la soluzione definitiva ad un vero e proprio esodo di talenti che rischiava di far naufragare il progetto.

Per Cooper, reduce da fatiche autoriali come Maestro e l’imminente commedia È l’ultima battuta?, dirigere un heist movie di questa portata significherebbe misurarsi con il linguaggio del grande blockbuster, consolidando la sua posizione tra i nomi più influenti di Hollywood. Sebbene il riserbo della produzione sia massimo, i primi dettagli trapelati delineano un’operazione dal sapore nostalgico e sofisticato. Il titolo provvisorio dovrebbe essere semplicemente Oceans.

La storia ci riporterà nel 1962, sullo sfondo glamour del Gran Premio di Monaco, con un’estetica ispirata ai classici di Hitchcock come Caccia al ladro. Al centro della narrazione troveremo Cooper e Robbie nei panni dei genitori di Danny e Debbie Ocean (i personaggi resi celebri da George Clooney e Sandra Bullock). Il film esplorerà le dinamiche familiari di una dinastia di ladri gentiluomini, intenti a istruire i figli nell’arte del furto ai danni dei più ricchi.

La sceneggiatura, firmata da Carrie Solomon, promette di fondere l’azione ritmata tipica del franchise con l’eleganza delle commedie d’epoca. Mentre il prequel scalda i motori per iniziare le riprese in estate nel Principato di Monaco, Warner Bros. non dimentica la linea temporale originale. È infatti in fase di sviluppo anche Ocean’s 14, che dovrebbe segnare il ritorno dell’iconico duo composto da Brad Pitt e George Clooney, confermando che l’universo dei colpi impossibili è più vivo che mai.