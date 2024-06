Stiamo vivendo una fase dell’anno molto particolare per quanto riguarda non solo i palinsesti televisivi, ma anche quelli di determinate piattaforme, potendo individuare almeno tre film da guardare su Netflix a giugno 2024. Proviamo a fare il punto della situazione, attraverso alcune informazioni che abbiamo provato a raccogliere per voi in queste ore.

Focus su tre film da guardare su Netflix a giugno 2024

Si sa come ogni settimana su Netflix ci siano titoli di film o serie TV che catalizzano maggiormente l’attenzione degli utenti, diventando immediatamente virali. Altri invece sono delle novità molto attese dagli utenti e che bisogna capire se potranno effettivamente soddisfare le varie aspettative. In questa settimana appena iniziata sembrano essere in modo particolare tre i film di Netflix ad attirare gli appassionati dello streaming e vediamo di cosa si tratta.

Il primo, in arrivo in questi giorni, è Ultraman: Rising, tanti utenti avranno già avuto modo di sentir parlare di questa serie fantascientifica giapponese che, su Netflix, arriverà sottoforma di lungometraggio d’animazione grazie alla collaborazione con Industrial Light & Magic. Chi ha avuto modo di seguire la serie, potrà sicuramente lasciarsi coinvolgere da questo film che a sua volta potrà attirare attenzione sulla serie.

Altro film di Netflix della settimana che ha generato questa volta dei risultati a sorpresa, arrivato insomma sulla piattaforma streaming senza tante pretese, è I Colori del Male: Rosso. Si tratta dei trend di quest’ultimo periodo su Netflix, un thriller polacco che in realtà non ha ricevuto critiche positivissime, ma che ha catalizzato l’attenzione degli utenti. Un thriller che parla della ricerca dell’assassino di una ragazza il cui cadavere è stato ritrovato in spiaggia.

Infine i numeri di Netflix sono positivi per un altro film, questa volta parliamo di una commedia e si tratta di Bullet Train, dove tra i protagonisti principali spicca il nome di Brad Pitt. Qui la storia si focalizza su cinque assassini che viaggiano sullo stesso treno e che scoprono di avere degli incarichi tutt’altro che scollegati tra loro, con tutto ciò che ne consegue. Una pellicola divertente che potrà essere l’ideale per svagare un po’ la mente dalla routine quotidiana. Questi sono quindi i film di Netflix più attesi e gettonati di questa settimana, sapete ora come trascorrere le vostre serate.

Insomma, estate molto calda nel vero senso della parole, visto che ora possiamo focalizzarci su almeno tre film da guardare su Netflix a giugno 2024, secondo le informazioni attualmente disponibili per tutti.