John Wick 4: svelato il trailer

John Wick e Winston sembrano essere amici in John Wick: Capitolo 4, nonostante nel terzo film il loro rapporto non fosse finito proprio bene. Questo trailer di ha dunque già rivelato alcuni dettagli interessanti su ciò che il pubblico vedrà quando Keanu Reeves tornerà nel franchise di John Wick nel 2023. Uno degli aspetti più intriganti del trailer è il modo in cui interagisce con Winston di Ian McShane. Il pubblico ricorderà sicuramente quando egli abbia quasi ucciso John.

Si presumeva che nel capitolo 4 l’ira di John fosse ancora indirizzata nei confronti di Winston, ma così non si evince dal trailer dove appunto sembrano essere di nuovo collaborativi. In una sequela di scene si mostrano infatti in buoni rapporti, come se nulla fosse. Uno dei punti cardini è proprio quando Winston suggerisce la sua via di fuga dal passato permettendo a John di vivere in pace e per fare ciò bisogna sfidare in combattimento il marchese de Gramont (Bill Skarsgård) della famosa tavola. Winston si unisce anche a John quando arriva il momento di incontrare il prezioso membro della tavola a Parigi. Addirittura si sente Winston dire a John “Divertiti là fuori”. A quanto pare questo rapporto sembra ricucirsi dal fatto che John chieda spiegazioni su una medaglietta e scoprire che viene indossata da questo marchese.

Ma sempre nel trailer il pericolo sembra non incombere solo su John, ma anche sullo stesso Winston. Questo nuovo nemico, il Marchese, infatti esclama che sta “nascendo un nuovo giorno” e che con esso si faranno nuove regole, quindi nessuno è più al sicuro. Sembra che il personaggio stia parlando con Winston in questa scena, indicando che il suo governo del Continental potrebbe essere sfidato ancora una volta. Far fronte ad un nemico comunque sembra quindi il legame che unisce nuovamente Winston e John, che insieme a Bowery King dovranno affrontare la minaccia della tavola per una morte non serena.

L’ultimo dettaglio non meno rilevante che ci viene mostrato nel trailer è la data di uscita. La saga di John Wick dunque proseguirà con questo quarto film e sarà visibile nelle sale a partire dal 23 marzo 2023. Chissà se questa sarà davvero la vita d’uscita finale per John dalla vita di sicario con cui non voleva più avere a che fare e l’occasione buona per risanare fratture con vecchi amici che l’hanno quasi ucciso in passato. Una cosa è sempre certa: non ci saranno esclusione di colpi.