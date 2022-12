Cocainorso: film parodia della vera storia dell’orso che ingerì cocaina

Per quanto riguarda il vero Pablo Escobear, l’animale che ha ispirato Cocainorso è stato impagliato, la massiccia dose di cocaina (sui 30kili) che l’ha ucciso per overdose pare averlo conservato bene. Mentre il film Cocaine Bear è ambientato in Georgia, il vero Cocaine Bear viene dal Kentucky. Ora è un’attrazione turistica a Lexington. Pablo Escobear è ancora esposto lì, come monito per attenzionare i danni che la droga ed il narcotraffico possono causare. L’orso è stato poi soprannominato ‘Escobar’ dai poliziotti che hanno trovato i suoi resti, collegandolo ad uno dei trafficanti di cocaina più proliferi della storia.

Cocainorso è dunque solamente ispirato ad una storia vera, ma non è un film biografico su quello che è realmente accaduto, nessun orso è andato in giro a massacrare persone sotto gli effetti della cocaina. Il tutto è infatti frutto dalla regia di Elizabeth Banks che è pure un’attrice e produttrice affermata e ha recitato in molte commedie horror. Cocainorso promette di essere simile nel tono a Slither, film in cui ha recitato anche la stessa Banks, di James Gunn in quanto promette un sacco di sangue, azione e tensione, ma il tutto servito con un grande senso dell’umorismo e una sottile denuncia sociale.

Cocainorso avrà sicuramente un ruolo fondamentale sull’impatto della natura e fauna selvatica, anche se resterà principalmente concentrato su un orso che mangia cocaina, si scatena e uccide un gruppo di persone. Il trailer di Cocaine Bear che uscirà il 24 febbraio 2023 ha già rivelato che il film infatti è sia demenziale che violento allo stesso modo, ma questo significa anche che al di là del luogo e delle circostanze, Cocainorso sarà una rivisitazione tutt’altro che accurata di ciò che è realmente accaduto al vero orso, che ha mangiato cocaina.

La storia reale ruota infatti ad un corriere del narcotraffico Andrew Carter Thornton che nel 1985 lascia cadere per sbaglio il carico di droga nella Chattahoochee National Forest della Georgia. Non tornandolo a recuperare il carico è stato preso di mira da un orso nero che purtroppo ci ha rimesso la vita dopo averne ingeriti 35kili per un valore stimato di 15milioni di dollari. Seppur questo film diventerà una delle visioni più folli che abbiate mai visto, era giusto menzionare che per il vero orso non è finita benissimo la storia, ma il film probabilmente è stato fatto come riscatto di quella natura che si vendica dell’incauta mano dell’uomo che pensa solo al profitto e non alle conseguenze.