Sky Atlantic Maratone, arriva la proroga fino al 30 aprile

Focalizziamoci su un approfondimento che sicuramente farà piacere a tanti abbonati

Il nuovissimo canale che è stato completamente realizzato per soddisfare la passione di quanti amano le serie tv, ovvero Sky Atlantic Maratone, proseguirà la sua programmazione fino al prossimo 30 aprile 2020, rimanendo “acceso” più delle previsioni.

Si tratta di un ottimo sistema che offre la possibilità di scoprire per la prima volta oppure di gustarsi per l’ennesima volta i cult che hanno scritto pagine indimenticabili della televisione. Su Sky Atlantic Maratone c’è la possibilità di godersi il meglio del panorama delle serie tv, ovviamente proposte da Sky. Un programma che prevede la proposta di serie tv originali Sky, come ad esempio Showtime e HBO. Si prenderà il via il prossimo 17 aprile con Kidding, senza dimenticare City on a Hill e Caterina La Grande. Ci sarà ovviamente anche Das Boot, un’interessante serie di origini franco-tedesche che è legata alla storia della resistenza francese. Un modo come un altro per passare in maniera il più possibile serena questa fase di quarantena.

Serie tv, La Casa di Carta batte ogni record

Le prime tre stagioni hanno fatto innamorare un po’ di tutti di questa serie spagnola, ma ci sono tante persone che hanno approfittato della quarantena per potersela gustare dal primo episodio in avanti. I personaggi della casa di Carta sono ormai diventati molto famosi, eppure ci sono ancora dei dettagli che non si conoscono su questa serie spagnola.

L’infografica che è stata sviluppata da L’insider è molto interessante perché permette di scoprire un gran numero di informazioni e dati sulle prime tre stagioni. Ad esempio, in pochi sanno che la puntata pilot è stata registrata in qualcosa come 52 versioni differenti. Il successo internazionale, invece, è certificato anche dal fatto che Netflix ha reso disponibile La Casa di Carta in ben 196 Paesi, oppure le 22 ore di ripresa medie per un singolo episodio.

Come evitare di annoiarsi in quarantena

Oltre alle serie tv, ai film e a tutti i vari contenuti che vengono proposti sia online che tramite le piattaforme dedicate, è abbastanza facile intuire come si debbano scoprire sempre nuovi sistemi per evitare di annoiarsi durante questo periodo da trascorrere entro le mura domestiche.

