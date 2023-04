Il film di Scrubs potrebbe arrivare secondo il creatore

Il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, fa sapere di essere positivo sulla possibilità di fare un film. La sitcom, originariamente iniziata nel 2001, era incentrata sulla vita al Sacred Heart Hospital, dove le stranezze possono sempre capitare. Mentre la serie si è conclusa nel 2010, la sua miscela unica di umorismo surreale e personaggi divertenti ha mantenuto vivo il ricordo dello spettacolo. Tuttavia, Scrubs potrebbe non essere ancora finito. In un’intervista con Variety, Lawrence ha spiegato che alla fine arriverà un film, non appena potranno radunare il cast. Naturalmente, c’è anche una ragione in qualche modo non sorprendente per cui il film di Scrubs potrebbe essere lento a svilupparsi, secondo Lawrence che in merito ha detto “Nel migliore dei modi, il cast di quello show e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando. E il motivo principale per fare qualcosa del genere non è il lavoro, è perché in realtà amiamo farlo. Penso che sia inevitabile che accada. Lo scherzo tra è che attualmente quando usciamo insieme potremmo seriamente finire per fare una reunion di Scrubs dopo sei mesi che ci siamo visti“.

Scrubs ha avuto un finale eccezionale con l’ottava stagione, ma la nona ha regalato un sequel che i fan non hanno gradito. Una reunion potrebbe essere tutto ciò di cui la serie ha bisogno per ringiovanire l’interesse e aiutare a esplorare ulteriormente le vite degli stagisti, infermieri e dottori del Sacro Cuore. Il momento è proprizio visto che anche altre sitcom hanno affrontato dei ritorni, dunque a rigor di logica speriamo che per Scrubs arrivi presto il momento di un film. Tuttavia, come descrive Lawrence, il suo successo potrebbe proprio derivare da questo lungo ritardo.

Sarah Chalke (Dr. Reid) è stata impegnata a recitare in Rick and Morty, mentre Donald Faison (Turk), Zach Braff (JD) e John C. McGinley (Dr. Cox) si sono fatti un nome nel panorama televisivo. Sebbene le prospettive di Braff sul riavvio di Scrubs siano state buone, non tutti potrebbero essere a bordo, a causa di altri obblighi. Sono passati 13 anni da quando Scrubs è terminato per la prima volta, questo potrebbe gravare sulle priorità ormai diverse che il cast potrebbe avere. Ma quando il film arriverà speriamo davvero che ci saranno tutti. Quando lo farà, il New Sacred Heart Hospital dovrà probabilmente affrontare un’altra crisi surreale che potrebbe sconvolgere l’intero mondo medico. Ogni volta che andrà in onda, sarà bello vedere cosa è successo all’ospedale e ai suoi lavoratori oltre un decennio dopo la fine di Scrubs, sapere se lo sguardo al futuro di JD si è avverato o sta per avverarsi.