Netflix: tante novità in uscita a giugno

Giugno sarà un mese di novità per Netflix, la piattaforma che ormai da tempo domina il mercato dello streaming video: tra film, documentari e serie TV, ecco alcuni dei titoli più interessanti.

Grazie a un’app facilmente accessibile sia da PC e smart TV che da mobile, Netflix ha avuto il merito di rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento portando sui dispositivi degli abbonati ricchi cataloghi di contenuti di qualità on demand, in un percorso simile a quello vissuto dalle piattaforme di streaming, per non parlare anche dell’intrattenimento online, come le slot machine online e ancor meglio i grandi titoli di Tripla AAA del mondo dei videogames, come Call of Duty o altri giochi che hanno riportato queste avventure anche su Smarthpone.

Con oltre 221 milioni di abbonati in tutto il mondo, di cui 4 milioni in Italia, Netflix è senza dubbio uno dei maggiori operatori del settore ed è anche in virtù del crescente favore del pubblico che la società statunitense continua a investire su produzioni originali di altissima qualità, come quelle che potremo vedere da giugno.

The Umbrella Academy – stagione 3

Uno dei titoli più amati dal pubblico di Netflix farà ritorno proprio a giugno: parliamo di The Umbrella Academy, la serie sulla particolare famiglia Hargreeves tratta dal fumetto scritto da Gerard Way, facilmente acquistabile nella versione cartacea anche su Amazon. A metà strada tra fantascienza e commedia nera, The Umbrella Academy vede l’ingresso in scena della Sparrow Academy, con cui gli Hargreeves si scontreranno in una situazione caotica e ricca di colpi di scena. Molte sorprese in arrivo, dunque, per gli appassionati della saga.

Love & Anarchy – stagione 2

Seconda stagione in arrivo per Love & Anarchy, serie TV svedese creata da Lisa Langseth in cui amore e desiderio di superare le norme sociali prestabilite guidano le azioni dei protagonisti. Nelle nuove puntate Sofie, ora divorziata, continua la sua relazione con il giovane informatico Max, ma alcuni eventi imprevisti la spingono verso una pericolosa crisi esistenziale che rischia di stravolgere nuovamente gli equilibri. Tra dubbi e incertezze, i personaggi della serie vanno alla ricerca di se stessi: quali saranno i risvolti per ciascuno di loro?

Hustle

Interessanti novità in arrivo anche nel catalogo dei film, come Hustle, una pellicola in cui sport e riscatto sociale camminano di pari passo: Stanley Beren (interpretato da Adam Sandler) è uno scout di basket in difficoltà dopo aver perso il suo lavoro che, durante un viaggio in Spagna, si imbatte nel talentuoso Bo Cruz. Da quel momento, l’obiettivo di Beren è portare il giovane cestista in NBA sfidando ogni difficoltà: un’opportunità per entrambi che potrebbe rivelarsi decisiva.

Tanti altri titoli in arrivo su Netflix

Oltre a quelli citati, sono molti altri i titoli in uscita a giugno su Netflix: per quanto riguarda i film, per esempio, si parla già molto bene di Interceptor e La Ira de Dios, mentre tra le serie TV spiccano la sesta stagione di Peaky Blinders, Borgen – Potere e Gloria, Man Vs Bee, La Casa di Carta: Corea e God’s Favorite Idiot: insomma, c’è davvero molto da vedere – e per tutti i gusti – nelle prossime serate di inizio estate!