0

Appassionati di serie TV unitevi! A marzo sono moltissimi i nuovi appuntamenti da non perdere, tra ritorni tanto attesi come le ultime stagioni di Harrow e The Walking Dead e titoli del tutto inediti, che sembrano promettere davvero bene. Se dunque siete in astinenza da serie TV e non vedete l’ora di immergervi nuovamente in storie avvincenti, rimanete sintonizzati perché questo mese ce n’è per tutti i gusti!

Vediamo quali sono le migliori serie TV da vedere a marzo 2021 su Sky o su Now TV.

# The Investigation

Lunedì 15 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic sarà trasmesso il primo episodio di The Investigation: la nuova serie TV del genere crime ispirata al famoso omicidio della giornalista svedese Kim Wall, assassinata a bordo del suo sottomarino. La storia è dunque tratta da un fatto realmente accaduto nel 2017 e racconta come le autorità danesi siano riuscite a dimostrare la colpevolezza di Peter Madsen, inventore del Nautilus. The Investigation è una miniserie che dalle premesse ha tutto il potenziale per riscuotere un grande successo, quindi vi consigliamo di non perdervela. Se però non riuscite a vedere gli episodi in tempo reale, potete sempre trovarli su Now TV o su SkyGo on demand e gustarveli quando preferite.

# Speravo de morì prima

Cambiamo completamente genere con la miniserie Speravo de morì prima, attesissima da tutti gli appassionati di calcio ed ispirata all’autobiografia di Francesco Totti scritta da Paolo Condò. La serie, che racconta gli ultimi anni di carriera del capitano della Roma, ha già fatto parlare molto di sé ma il primo episodio sarà trasmesso su Sky Atlantic il 19 marzo 2021. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi della Roma ma anche per gli appassionati di calcio in genere, visto che Francesco Totti è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi tempi. Non lo vedremo però recitare in prima persona: sarà interpretato da Pietro Castellitto, mentre Greta Scarano vestirà i panni di Ilary Blasi.

# Hausen

Un’altra miniseria nuova di zecca è Hausen ed il primo episodio sarà trasmesso su Sky Atlantic il 20 febbraio alle ore 21.15. Cambiamo nuovamente genere e questa volta ci inoltriamo nel giallo-horror: i protagonisti sono padre e figlio, che dopo la morte della madre si trasferiscono in periferia, in una casa infestata da creature maligne. La serie si compone di 8 episodi, tutti da divorare.

# Harrow 3

Per quanto riguarda le nuove stagioni, il 26 marzo torna Harrow che sarà trasmessa su Fox Crime. Il primo episodio si apre con un colpo di scena: un giovane uomo, presunto figlio di Harrow, viene ritrovato morto. Il protagonista però si vede negata l’autorizzazione a prendere parte all’autopsia e dovrà concentrarsi su un altro caso. Torna la suspance e tornano i personaggi che avevamo lasciato alla fine della seconda stagione, quindi se ne vedranno ancora delle belle.

# The Walking Dead 10

Dopo un periodo d’attesa che agli appassionati è sembrato infinito torna anche l’appuntamento con la serie TV evento The Walking Dead, con gli ultimi 6 episodi della decima stagione. Tutti i luned’ sera su Fox.