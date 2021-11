Top 3 film di “The Rock”

0

Dwayne Johnson, soprannominato “The Rock”, è una grande star che viene sprannominata così per le sue vittorie nel ring, ma anche perchè ha una statura imponente e robusta. Nato in una famiglia di wrestling professionisti, Dwayne sale sul ring dopo aver subito un infortunio che gli ha interrotto la carriera calcistica al college. Non era sua intenzione seguire le orme di suo padre, Rocky Johnson, ma è stato quasi obbligato dato l’infortunio che questo ha subito. Dwayne ha vinto tante volte il titolo dei pesi massimi WWE, infatti durante la sua carriera ha vinto 17 campionati. Ma tutta la fama del wrestling l’ha trasformata in una carriera cinematografica. All’inizio è apparso in film come “The Mummy Returns” e “Tooth Fairy”, ma in seguito a questo è arrivato ad avere ruoli da protagonista in film come “Jumanji” e “Fast and Furious”. Ma oltre a questi, ci sono tanti altri film che hanno come protagonista The Rock e li andremo a vedere adesso. Quindi se sei in vacanza, fuori non c’è un bel tempo, puoi stare in casa a guardarti uno dei seguenti film, oppure giocare sul telefono a giochi come quelli del casino online, o quelli che riguardano lo sport.

Rampage

Davis Okoye, il protagonista che viene interpretato da Dwayne nel film “Rampage”, è una persona solitaria che costruisce un legame con un gorilla, chiamato George. Il gorilla straordinariamente intelligente gli è stato affidato sin dalla sua nascita per curarlo, e quindi questo ha portato al forte legame che c’è tra i due. Ma dopo un’esperimento genetico che è andato male, da un gorila gentile viene trasformato in un mostro. Inoltre, come se non bastasse un gorilla furioso e mostruoso, vengono identificati altri predatori che hanno subito le stesse mutazioni genetiche. Okoye cerca insieme ad un ingegnere genetico di trovare l’antidoto per questi animali, ma questi intanto attraversano il Nord America. Il motivo principale per il quale Okoye fa questa cosa è per evitare un disastro globale, ma un secondo motivo è quello di recuperare il suo amico diventato ormai un mostro.

Skyscraper

Ancora una volta anche in “Skyscraper” il protagonista è Dwayne, con il nome di Will Sawyer, è stato un veterano degli Stati Uniti. Inoltre è stato anche un leader della squadra di salvataggio degli ostaggi dell’FBI, ma durante la guerra ha perso una gamba e da lì ha cercato di mantenere la sua famiglia al sicuro. Il suo lavoro attuale è quello di fare il responsabile valutando le misure di sicurezza e protezione per gli edifici e i grattacieli più alti del mondo. Un giorno, Will insieme alla sua famiglia viene invitata a soggiornare al Pearl, un grandissimo e affascinante grattacielo, per valutare le misure di sicurezza di esso. Dopo aver valutato il grattacielo, Will fa sapere ai proprietari che secondo lui, in caso di emergenza, la struttura non è al 100% sicura. Succede poi una cosa inaspettata, dei terroristi danno fuoco ad un piano in alto e riescono ad intrappolare la famiglia di Sawyer. Per convincerlo ad aiutarli a recuperare qualcosa dal grattacielo, i terroristi rapiscono la sua famiglia. Will farà di tutto per recuperare la sua famiglia? Iniziate a guardare il film e lo scoprirete, cerchiamo di non dare alcun spoiler del finale.

San Andreas

La famigerata faglia di San Andreas cede dopo che un potente terremoto di magnitudo 9.5 avviene minacciando la California. Questo attraversa tutto lo stato, dirigendosi verso San Francisco, e lascia dietro di sè distruzione, tristezza e soprattutto paura. A San Francisco, gli scenziati pensano che arriverà a provocare ancora più danni che fino ad allora, e quindi mettono tutti in allerta. Anche in questo film Dwayne è il protagonista, con il nome di Ray, ed è un pilota di elicotteri di salvataggio. Dopo aver salvato la sua ex moglie, Emma, riceve una telefonata dalla loro figlia, che impaurita comunica loro che è stata abbandonata dal nuovo fidanzato della madre in un garage. In seguito a quello che hanno sentito, i genitori fanno di tutto per andare e salvare la loro figlia che è terrorizzata da quello che sta succedendo fuori. È un film che presenta i sacrifici che Ray farebbe per la sua famiglia, anche se Emma, sua moglie, non stava più insieme a lui.

Questi sono trei dei tanti film di Dwayne, meritano secondo noi essere visti almeno una volta, dato che sono pieni d’azione ma anche di diverse emozioni.