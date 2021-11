Serially: la piattaforma gratuita di streaming italiana

Serially si prefigge l'obiettivo di tradurre e trasportare in Italia serie tv e film che altrimenti non arriverebbero.

Anche l’Italia prova a mettersi in gioco nella battaglia tra titani dello streaming. Sarà dura battere le consolditate Netflix ed Amazon Prime Video, ma Serially ha un’arma segreta a suo favore. La piattaforma si prefigge l’obiettivo di essere gratuita e per usufruirne quindi, basta iscriversi al sito internet e guardare le opere presenti. Certo il catalogo è ancora esiguo, ma diamogli tempo.

Il team che ha creato la piattaforma non considera la gratuità l’unico punto di forza, ma anche l’italianità. Ma cosa significa quest’ultimo? Spesso capita che nel nostro paese non vengono doppiate o addirittura non arrivano serie che potrebbero essere considerate di qualità, uno dei casi eclatanti odierni è Squid Game rimasta senza doppiaggio italiano. L’obiettivo di Serially è proprio quello di far conoscere e doppiare serie e film che altrimenti non sarebbe stato possibile vedere. Nel catalogo sono infatti già presenti alcune serie spagnole sconosciute come Boca Norte, Dorien, Si fueras tu, ma anche la comedy inglese Brassic. La voglia di tradurre e portare serie altrimenti non rilevabili porterà Serially a garantire anche un sistema di qualità e serietà del doppiaggio, proprio per evitare che la piattaforma affondi sul nascere. Basterà dunque questo a spingere Serially in alto e garantire in futuro anche prodotti di alto livello? Il team punta principalmente a questo e vedremo se verrà premiato.

Intanto la piattaforma è fruibile solo tramite web ma sarà presto disponibile anche nel Play Store di Google e l’App Store di Apple così da permettere di essere utilizzata anche sui dispositivi iOS e Android. Sarete dunque tra quelli che daranno una possibilità a questo progetto? Abbiamo voluto parlarvene per farlo conoscere quanto è più possibile perché indubbiamente la volontà va premiata, ma anche per evitare che ancora oggi al 2021 ci ritroviamo casi come Squid Game fenomeno mondiale ma senza traduzione italiana. Se manterrà i suoi obiettivi chi lo sa, magari dietro il successo potrebbe toccare anche ai videogiochi, ma per ora godetevi la piattaforma gratuitamente e date un’occhiata al catalogo che sicuramente qualcosina da visionare la troverete. Qui vi postiamo la lista del catalogo disponibile attualmente e se davvero non sapete cosa vedere allora suggeriamo l’ultimo della lista visto che il periodo halloween è quello giusto: