La Sirenetta ha già subito un enorme dissenso

Neanche il tempo di annunciarvi il trailer del nuovo live-action targato Disney, nello scorso articolo, che la discussione riguardo il colore della pelle della nuova Sirenetta ha già dato i suoi frutti con un enorme numero, destinato a crescere, di pollici in giù (dislike). L’attesissimo trailer d’azione dal vivo de La Sirenetta è stato rilasciato dalla Disney durante la loro convention dei fan del D23 Expo questo fine settimana, tra fanfara ed eccitazione.

Tuttavia, il film ha ricevuto reazioni contrastanti per i suoi effetti visivi e, a partire da martedì 13 settembre, il trailer ha più di 1,5 milioni di non mi piace su YouTube, solo due giorni dopo la sua uscita. YouTube ha disabilitato il contatore dei non mi piace, quindi le persone normalmente non possono vedere quanti non mi piace ha un video. Ma esiste un plug-in molto popolare che viene spesso utilizzato come soluzione alternativa per verificare quante persone non hanno apprezzato un video. Le persone online hanno commentato come non sembra davvero che Ariel sia sott’acqua poiché gli effetti visivi non erano all’altezza per alcuni di loro. La Sirenetta è l’adattamento live action del popolare film d’animazione delle principesse Disney con la cantante Halle Bailey nei panni dell’amata sirena Ariel. Nel cast troviamo anche Melissa McCarthy, Jonah Houer-King, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem, Daveed Diggs e Simone Ashley.

Il trailer è recentemente diventato virale per un motivo molto commovente poiché un certo numero di genitori ha iniziato a pubblicare la reazione meravigliate e gioiose dei propri figli su TikTok. E la maggior parte di questi ragazzi erano giovani ragazze e bamine nere. Ciò ha portato le persone a lodare la Disney e il film per il suo cast diversificato, in particolare per il fatto che hanno scelto una donna di colore per il ruolo di Ariel. Ha anche riaffermato la convinzione delle persone che la rappresentazione sia importante in modo che più persone possano crescere vedendo persone che assomigliano a loro sullo schermo. In un video pubblicato su TikTok, una bambina di nome Sienna può essere vista guardare il trailer con gli occhi spalancati e un enorme sorriso sul viso mentre cerca di contenere la sua eccitazione. Quando Ariel viene finalmente rivelata verso la fine, il ragazzo colpito dalle star chiede in un momento molto toccante: “È lei? Quella è Ariel?“. Questo per dire che i pregiudizi potranno pure essere molti, ma è il sorriso dei bambini il vero messaggio.