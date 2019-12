Film e mondi fantastici: in quale di questi vi piacerebbe vivere?

Qualche dritta su film e mondi fantastici, con tutti i quesiti del caso sui preferiti dagli italiani

Capita di viaggiare con la fantasia e provare a immaginarsi immersi in altri pianeti, in città completamente diverse dalle nostre e in realtà che sono totalmente distanti rispetto a quella che viviamo quotidianamente. Ci sono anche delle situazioni che favoriscono tale processo creativo, come ad esempio la visione dei film. Quante volte, dopo aver visto un bel film di fantascienza, non abbiamo pensato “come sarebbe bello vivere lì”?

Grazie a L’Insider, sono stati analizzati alcuni grandi capolavori cinematografici e relativi luoghi più affascinanti che vengono proposti: come sarebbe la quotidianità in questi spazi? Tutti coloro che amano Star Wars sanno alla perfezione come ci sia una città imperdibile, che riesce ad affascinare nel giro di qualche secondo. Stiamo parlando di Canto Bight, una località dorata ed elegante che si trova proprio sulla costa nel pianeta deserto di Cantonica, che è apparsa all’interno del film Star Wars – Gli ultimi Jedi, che risale al 2017. Se nel nostro mondo i casinò online stanno raggiungendo la massima diffusione, l’online casinó di BetWay é uno dei più apprezzati, a Canto Bight c’è il casinò più lussuoso dell’intera galassia, in cui tutti i ricconi sognano di finire. Certo, non sarebbe tutto rose e fiori, dal momento che in qualsiasi momento si potrebbero fare incontri piuttosto pericolosi, trovandosi di fronte alcuni personaggi poco raccomandabili oppure degli alieni affiliati al Primo Ordine.

Vi dice qualcosa il nome Hogsmeade? Certo, se siete dei veri fan di Harry Potter, alla domanda sulla città fantascientifica in cui trascorrere almeno una vacanza, la risposta non può che esser solamente una. Hogsmeade. Un luogo intriso completamente di magia relativo al film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (del 2004): si tratta del solo villaggio per maghi che si può rinvenire in Gran Bretagna. Il fascino è dato dalle costruzioni pittoresche e dalla neve che cade sempre in maniera abbondante. Il freddo può essere combattuto con una buona pinta di Burrobirra vicino al fuoco, oppure con un po’ di dolci da comprare a Mielandia.

Avete visto Black Panter, film uscito nel 2018, e siete rimasti affascinati non solo da questo personaggio, ma anche dallo stupendo regno che si trova nascosto e isolato nel continente africano? Allora Il Wakanda è il posto giusto per fare un bel viaggio con la fantasia. Tra scenari naturali che sarebbero da ammirare per ore e ore, montagne, stupende cascate e una natura rigogliosa in ogni dove, si alternano anche delle megalopoli con super grattacieli realizzati in acciaio e vetro. Dire Wakanda potrebbe significare anche progresso: una piccola previsione di come potrebbero essere le città più sviluppate del mondo tra qualche decennio, conservando intatti patrimonio e radici secolari? E un viaggio con l’immaginazione fino a Wakanda val bene anche solo per assaporare, seppur solo con il pensiero e per pochi secondi, l’ebbrezza di godersi quei fantastici tramonti viola.

I dinosauri vi sono sempre piaciuti e vi siete immaginati una vita a quei tempi? Perché non viaggiare con la fantasia fino a Isla Nubular, che tutti gli amanti del film Jurassic Park, del 1993, conoscono alla perfezione. Il parco preistorico più bello, che ognuno di noi vorrebbe visitare, almeno fino alla prima tempesta tropicale o recinzione elettrica.