Perdita di abbonati: è il momento di scaricare le azioni di Netflix?

Dopo un trimestre disastroso, gli investitori devono riconsiderare la tesi di investimento di Netflix.

Un calo del 35% del valore di un’azione è difficile da digerire. Quando accade in un giorno, è ancora peggio. Questo è quello che è successo alle azioni di Netflix mercoledì scorso dopo aver riportato i guadagni del primo trimestre. Tuttavia, il crollo è stato meritato a causa del calo dei suoi abbonati per la prima volta in più di 10 anni. La società ha riferito che ha perso 200.000 abbonati nel trimestre e prevede di perderne altri 2 milioni nel Q2.

Lo scorso novembre il titolo veniva scambiato a 700 dollari, ma ora è sceso di oltre il 67% dal suo massimo storico. Chiunque abbia comprato a quei livelli o nei quattro anni precedenti è ora in rosso. È il momento di epurare il tuo portafoglio di azioni Netflix?

Vale la pena pagare per i contenuti di Netflix?

Per più di un decennio, le persone si sono abbonate a Netflix e hanno goduto di contenuti in streaming on-demand. Ora che quasi tutti i creatori di contenuti hanno un servizio di streaming, il fascino di Netflix è diminuito. Hanno perso spettacoli e film per gli studios originali e hanno dovuto generare i propri per riempire la piattaforma. Se questi contenuti fossero i migliori, Netflix probabilmente non starebbe perdendo abbonati. Chiedete ai vostri amici se pensano che la maggior parte dei contenuti originali di Netflix siano buoni, potreste sentire una risposta negativa.

Inoltre, questo contenuto non è economico

Dal 2016 al 2021, Netflix ha speso più di 70 miliardi di dollari in contenuti. Per capirci, il suo attuale market cap è di 100 miliardi di dollari.

Nello stesso periodo, il pacchetto di prezzi standard di Netflix (alta definizione HD e due schermi) è passato da 9,99 dollari a 15,49 dollari al mese a partire dal più recente aumento dei prezzi a gennaio. In un periodo con diverse opzioni di streaming, Netflix potrebbe aver appena dimostrato di aver perso il suo potere di acquisto.

Altre entrate in vista?

Prima che gli investitori diano Netflix per morto, dovrebbero esaminare il resto del trimestre, dato che ha fatto registrare comunque numeri solidi nelle metriche che non riguardano gli abbonati. Le entrate trimestrali sono aumentate del 9,8% YOY (anno su anno), e Netflix ha generato un margine operativo del 25,1%. Mentre la direzione prevede che questo margine scenda al 21,5% nel secondo trimestre, le vendite dovrebbero aumentare di un altro 9,7% su base annua.

Alcune di queste entrate verranno probabilmente dalla decisione di Netflix di attuare un giro di vite alla condivisione delle password. Molti spettatori stanno usando l’account Netflix di qualcun altro, e Netflix inizierà a monetizzare questa pratica a breve, un po’ come già succede con i NetBet Italia scommesse online, ad esempio. Secondo la direzione, ha già testato questa caratteristica in America Latina, e Netflix la introdurrà nel breve e medio termine.

Un’altra caratteristica potenzialmente in arrivo è una piattaforma di livello inferiore, supportata dalla pubblicità, qualcosa che il co-CEO e fondatore Reed Hastings è stato storicamente contrario. Tuttavia, ha ammesso nella conference call che Netflix è ora aperta a questa opportunità per dare ai consumatori più opzioni quando si tratta di abbonamenti Netflix.

Questi due flussi di entrate potrebbero fornire a Netflix una solida spinta alle vendite, e il livello ad-supported potrebbe riportare alcuni clienti che se ne sono andati. Questa non è la prima volta che Netflix si è trovata in un pasticcio (ricordate quando ha diviso il suo business di streaming e DVD?), e Hastings ha portato l’azienda a nuovi massimi ogni volta.

Le azioni di Netflix a questo prezzo sono da comprare o da vendere?

Prevedere il futuro di Netflix è quasi impossibile. Se avessi una sfera di cristallo per vedere tre anni nel futuro, non sarei sorpreso di vedere Netflix in difficoltà o in pieno boom. Sfortunatamente, gli investitori non hanno questo lusso; devono agire o tenersi le azioni.

Dopo questo massiccio sell-off, Netflix è scambiato per un affare a 20 volte i guadagni futuri. Questa valutazione è praticamente la stessa di Home Depot (19,5) e Johnson & Johnson (17,6). Il mercato sta valutando Netflix come un mercato in crescita – una proiezione che sembra bassa considerando che l’obiettivo del management è quello di sostenere una crescita delle entrate a due cifre, a cui si riferiscono come un periodo “lento”. Con il gruppo di aziende con cui Netflix è attualmente valutato, la crescita a due cifre è un grande anno per loro.

Gli investitori non dovrebbero comprare o vendere un’azione basandosi solo sulla valutazione, devono anche esaminare il business. Se i consumatori devono fare dei tagli al budget, Netflix potrebbe essere uno dei primi lussi ad andare, dato che non è il “nuovo” servizio. Inoltre, alcuni dei contenuti di Netflix sono stati sulla piattaforma per molto tempo, e il suo contenuto originale non è sempre il migliore.

Se si perdono più abbonamenti, gli investitori dovrebbero aspettarsi che la crescita delle entrate di Netflix si affievolisca. Inoltre, Netflix potrebbe vedere un contraccolpo sul suo piano di prezzi multi-famiglia o futuri aumenti di prezzo. Questi passi falsi potrebbero innescare una nuova ondata di vendite o una crescita negativa delle entrate.

Il calo degli iscritti di Netflix ha rubato il trimestre, ma gli altri numeri sembravano decenti. Mentre tutti i notiziari hanno messo in risalto il calo del 35% di Netflix e la perdita di abbonati, gli investitori devono scavare più a fondo per determinare cosa sta succedendo. Non sono un azionista di Netflix e non ho intenzione di diventarlo presto. Ci sono troppi investimenti potenziali migliori per considerare di mettere i miei soldi qui. Per gli attuali azionisti, è necessario fare una chiamata di giudizio sulle prospettive di business di Netflix, in quanto potrebbe peggiorare per le azioni di Netflix in futuro.