L’attore Lance Reddick è morto a 60 anni

Questa settimana ha portato la triste notizia che, dopo una celebre carriera di 40 anni, Lance Reddick è morto all’età di 60 anni e ora sua moglie Stephanie si è rivolta a Twitter per affrontare la perdita. Stephanie Reddick ha postato una foto del defunto marito con un ringraziamento a tutte le persone che si sono preoccupate, il tweet di cui sopra ha espresso in sostanza che l’attore è stato “portato via troppo presto“. La Reddick ha anche incoraggiato i follower a onorare la sua memoria donando al MOMCares con sede a Baltimora, che fornisce supporto alle madri di colore, inclusi strumenti di guarigione, supporto emotivo e assistenza all’infanzia, tra gli altri servizi.

La morte di Reddick è stata uno shock sia per i fan della star che per l’industria del cinema tutta, soprattutto riguardo al fatto che fosse impegnato ancora in tanti progetti da realizzare. La stella defunta sarà al cinema prossimamente in John Wick: Capitolo 4 di questo mese, che ha già avuto le migliori recensioni del franchise guidato da Keanu Reeves, così come il suo imminente spin-off Ballerina, l’imminente White Men Can’t Jump il remake fino al suo ruolo di Zeus nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo di Disney+, le cui riprese sono terminate ufficialmente a febbraio. C’è anche da menzionare il doppiaggio in The Legend of Vox Machina, la serie fantasy animata di Amazon Prime Video, a cui prestava la sua profonda voce (oseremo dire azzeccatissima) al villain comparso nella stagione 2, il drago Thordak.

Un certo numero di precedenti collaboratori di Reddick si sono rivolti ai social media per esprimere il loro dolore per la scomparsa di Reddick, tra cui il conduttore dei The Game Awards Geoff Keighley, il creatore di The Wire David Simon e i co-protagonisti Wendell Pierce e Isiah Whitlock Jr., e il co-protagonista di Oz e Fringe Kirk Acevedo. Reeves e il regista Chad Stahelski hanno anche annunciato che dedicheranno John Wick: Chapter 4 alla sua memoria e invieranno il loro “amore e le preghiere” a sua moglie Stephanie e ai loro figli. Anche se raramente è stato il protagonista dei suoi progetti, Lance Reddick ha portato molto carisma e potere alla sua vasta gamma di progetti su più fronti. Sebbene la sua morte lasci un grande vuoto nella sfera della recitazione di Hollywood, coloro che hanno apprezzato le opere dell’attore non ci resterà dunque che onorare la sua memoria con i progetti in uscita che lo porteranno per l’ultima volta sul grande schermo.