Il tributo di Paul McCartney a Johnny Depp a Glastonbury divide i fan

Paul McCartney ha fatto scalpore durante la sua esibizione da headliner a Glastonbury per molti motivi, in particolare per un cameo di Johnny Depp che ha fatto sollevare le sopracciglia.

L’ex membro della band dei Beatles ha ricevuto sia elogi che critiche sui social media per aver utilizzato un filmato dell’attore dei Pirati dei Caraibi durante il suo set al festival musicale britannico.

Depp continua a dividere le opinioni del pubblico

Depp ha recentemente vinto una causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard dopo che questa aveva scritto un articolo nel 2018 in cui affermava di essere sopravvissuta ad abusi domestici. Pur avendo vinto il processo, Depp ha continuato a dividere le opinioni del pubblico, come la sua breve apparizione durante il set da headliner di McCartney a Glastonbury.

“Paul McCartney è stato pazzesco, ma vorrei che non suonasse un video musicale con Johnny Depp durante una delle sue canzoni”, ha scritto @zlarkham14. Le opinioni si sono divise, ma anche Depp e McCartney hanno ricevuto molti apprezzamenti per la loro apparente dimostrazione pubblica di sostegno. “È stato bello vedere Johnny Depp nel set di Paul McCartney a Glastonbury”, ha scritto l’utente Twitter @Kittibee.

Sia Depp che Natalie Portman sono apparsi sui grandi schermi durante lo show di McCartney quando quest’ultimo ha iniziato a suonare la sua canzone “My Valentine”. Il video musicale della canzone del 2012 presenta i due attori in un video in bianco e nero, che recitano il testo nel linguaggio dei segni. L’utente di Twitter @Noneofthemknew1 ha sottolineato che McCartney e Depp sono amici da anni, e che lui “non ha mai smesso di usare questo bellissimo sfondo” del video musicale nel corso degli anni. McCartney ha continuato a usare il filmato anche durante il recente processo statunitense che ha coinvolto Depp e la Heard.

La tempistica del filmato è stata messa in discussione da @Kesh_MB quando il video di Depp è stato seguito dalle immagini delle suffragette. "Ok, allora", ha scritto l'utente di Twitter.

Il filmato del breve cameo di Depp è stato condiviso anche su TikTok ed è diventato oggetto di conversazione su Reddit. L’utente @SharinKJ ha ricevuto centinaia di upvotes per la sua lunga valutazione della situazione, che potrebbe essere riassunta nella sua frase di apertura: “Archiviata sotto la voce deluso ma non sorpreso”.

Molti altri su Reddit hanno espresso il loro disappunto, ma jeahboi ha risposto apertamente scrivendo: “Perché devono essere tutti così deludenti? Odio questa timeline”.

nopeageddon ha affermato di essere stato presente allo show e ha rivelato la reazione del pubblico dal vivo. “Tutti intorno a me erano completamente sconcertati se fosse o meno Johnny Depp! Il set era abbastanza noioso da sostenere questo dibattito per un po'”.

Un’amicizia di lungo corso

Tornando a Twitter e @MissMilk700 ha fatto notare che mentre Depp può aver vinto la sua recente causa contro la Heard in Virginia, nel 2020 Depp ha perso una causa per diffamazione nel Regno Unito dopo essere stato definito “picchiatore di mogli” da un giornale locale. “Paul McCartney non avrebbe dovuto usare un video di Johnny Depp in un paese in cui [egli] è stato giudicato un picchiatore di mogli in 12 capi d’accusa dall’Alta Corte, lasciando che la sua ex moglie temesse per la sua vita”, ha twittato l’utente.

McCartney e Depp sono amici da diversi anni, come dimostra il cameo di McCartney nel film del 2017 Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. Ha interpretato Uncle Jack, apparentemente lo zio del Capitano Jack Sparrow di Depp.