We Can Be Heroes: annunciato sequel dal regista e Netflix

Dopo il grande numero di visualizzazioni, Netflix ha deciso che bisogna realizzare un sequel per We Can Be Heroes.

0

Robert Rodriguez regista del film We Can Be Heroes gioisce sul suo profilo twitter per gli importanti traguardi raggiunti dal suo film e dell’arrivo del sequel legato ad esso. I dati pubblicati da Rodriguez mostrano numeri impressionanti tanto da aver convinto Netflix a realizzare un sequel.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7 — Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021

44milioni di visualizzazioni evidentemente sono un numero che stupisce e Netflix infatti ha colto la palla al balzo per realizzare un squel di questo film uscito durante le scorse festività natalizie. Il cast è stato riconfermato ed infatti troviamo tra esso nomi importanti come Christian Slater, Priyanka Chopra e Pedro Pascal affiancati dagli altrettanto talentuosi Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey e Akira Akbar.

I tempi di produzione dipendono dagli altri impegni in cui il regista è attualmente impegnato, come lo spin-off della serie The Mandalorian intitolato The Book of Boba Fett che dovrebbe uscire sulla piattaforma Disney+ entro la fine del 2021. Quindi se tutto andrà come previsto, Rodriguez potrà mettersi al lavoro su We Can Be Heroes 2 molto presto. Lasciamo dunque incerta la data di uscita per il momento.

L’interesse di Netflix sarà quello di mantenere il cast sempre giovane, come è già capitato con la serie tv Stranger Things, dove ha spinto fortemente le riprese per evitare che gli attori crescessero troppo discostandosi troppo dai protagonisti che interpretano. Aggiungendolo al discorso delle visualizzazioni chi lo ha apprezzato potrà dunque sperare di vederlo entro il 2022 senza aspettare troppo. Ci auguriamo però che nonostante la necessità di far uscire presto un prodotto, si prendano sempre le dovute precauzioni per evitare che venga fuori un film mediocre.

Se siete curiosi di guardare il primo film lo trovate su Netflix e la trama è la seguente: racconta di come un gruppo di invasori alieni rapisca tutti i supereroi della Terra, gettando il pianeta nella sconforto, non più protetto dai vigilantes. Il governo decide di raggruppare tutti i figli dei paladini e portarli in un rifugio, così da tenerli al sicuro. Missy Moreno figlia di uno dei supereroi rapiti fa dunque la conoscenza di altri ragazzi della sua età diventando così la leader di un gruppo di giovani supereroi, seppur lei stessa non ne possegga alcuno. Fateci sapere cosa ne pensate del film nei commenti.