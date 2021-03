Thunder Force: super-potere alle donne nella loro festa

Pronti a vedere il trailer di thunder force? Il prossimo 9 aprile in arrivo su netflix con Melissa McCarthy ed Oliva Spencer.

Ormai il mondo del cinema e della tv è abbastanza saturo di supereroi. Non basta più la carta e nemmeno la pellicola per raccontare le loro storie. Mancava però qualcosa all’appello. Un duo fatto di supereroine non giovanissime, ma simpaticissime che scoprono la formula per avere i superpoteri ed il trailer arriva giusto per la festa della donna. Ci chiedevamo infatti come mai venissero lasciate da parte le donne di età più avanzata per questo ruolo ed ecco la risposta. THUNDER FORCE!

Le protagoniste sono Emily Stanton (Octavia Spencer) proprietaria della corporation che porta il suo nome. Brillante ed in carriera Emily ha trovato la formula per creare un siero in grado di donare superpoteri alle persone normali. La sua vita cambia quando si ripresenta alla porta un’amica di vecchia data Lydia Samuels (Melissa McCarthy) scombinata e sagace che si inietta per sbaglio uno di questi sieri scoprendo di aver acquisito la superforza. Scopre che l’amica Emily ha invece il potere dell’invisibilità ed insieme decideranno di combattere la criminalità sfruttando queste loro doti. Il tutto ovviamente sarà condito da gag comiche che possiamo vedere già nel trailer. A quanto pare però esiste anche il supercattivone chiamato The King (ovviamente poteva mancare in un film del genere? No) e sarà interpretato da Bobby Cannavale. Entrambe le parti avranno le loro spalle: per Emily e Lidya ci sarà Jason Bateman, un uomo con le mani a forma di chele di Granchio, mentre Pom Klemetieff interpreterà la scagnozza di The King che spara ghiaccio (Frost da Mortal Kombat sei tu?) od elettricità dalle mani, dal trailer non si capisce molto in merito.

Il film strizza l’occhio ad entrambi i principali Universi che hanno portato in scena i supereroi, ovvero Marvel e DC. Lo fa con la colonna sonora, perché sono presenti i brani di “Thunderstruck” degli AC/DC come in Iron Man 2 e “Kiss from a Rose” di Seal presente in Batman Forever. Una sorta di omaggio musicale dunque, che strizza ormai sempre di più l’occhio ad un cinema pieno zeppo di supereroi e quindi due 40enni in più perché no? Il film è diretto da Ben Falcone ed arriverà in esclusiva su Netflix il prossimo 9 aprile. Ricordiamo che la McCarthy ha provato in passato a riportare in auge un grande classico come quello dei Ghostbusters ma al femminile, risultando però come uno dei film più brutti. Riuscirà ad accontentare i più esigenti fan dei supereroi con la sua irriverenza?