The Gray Man è il miglior film di Netflix?

I fan accolgono il nuovo film di Ryan Gosling The Gray Man come il “miglior film Netflix” mai pubblicato, davvero un grande elogio The Gray Man è interpretato da Gosling nei panni di un agente segreto della CIA noto solo come Six, che scopre accidentalmente oscuri segreti all’interno dell’agenzia, spingendo il suo ex collega Lloyd Hansen (interpretato da Chris Evans) a mettergli una taglia in testa.

La sinossi del film riguarda una caccia all’uomo globale da parte di un gruppo di assassini internazionali che sperano tutti di uccidere Six e mettere le mani sui soldi. Oltre a Evans e Gosling, il film è interpretato anche da Ana de Armas, Billy Bob Thornton e la star britannica Regé-Jean Page. È stato diretto da Joe e Anthony Russo, i ragazzi dietro Avengers: Endgame e Infinity War.

Parlando prima della sua uscita, il regista Joe ha promesso un film “elettrico” e “intenso”. Ha detto a Variety: “È fantastico, è elettrico. È anche passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un film come questo. Abbiamo due grandi star del cinema che vanno l’una contro l’altra secondo la tradizione di come De Niro e Pacino in Heat. Questo è un film d’azione intenso. Performance molto, molto divertenti di entrambi gli attori, e nel film sono assolutamente messi l’uno contro l’altro. ” È uscito nelle sale il 15 luglio prima di approdare su Netflix dal 22 luglio, per la gioia dei fan dei film d’azione che hanno rilasciato questa serie di commenti al riguardo.

Ho visto The Gray Man ieri sera. Il miglior film uscito finora da Netflix.

The Gray Man è stato uno dei migliori originali Netflix che abbia mai visto. Film da duri.

The Gray Man è uno dei migliori film che Netflix abbia prodotto [secondo me]. È abbastanza decente. E anche il dialogo mi è piaciuto molto. Ottimo Chris Evans.

The Gray Man potrebbe essere il miglior film d’azione Netflix di sempre.

Si dice che il film, basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009, abbia avuto il budget più grande di qualsiasi film Netflix – secondo quanto riferito, $ 200 milioni (£ 158,2 milioni) – ed è stato girato in numerose località in tutto il mondo, tra cui il Repubblica Ceca, Francia, Croazia e Stati Uniti. Insomma a quanto pare questo è un film che va visto, ma con un duo come Gosling ed Evans siamo sicuri che l’avevate già messo nei vostri radar.