Sailor Moon: nuovo film in arrivo su Netflix

Debutterà il prossimo 3 giugno il nuovo film dedicato a Sailor Moon già campione d'incassi in Giappone. Potere del cristallo di Luna!

Sailor Moon è stata praticamente l’eroina della maggior parte delle ragazze cresciute negli anni 90. Nonostante siano passati molti anni dalla sua creazione, con il manga uscito nel 1991 disegnato da Naoko Takeuchi, mantiene tutt’oggi un fascino che fa ancora parlare. Infatti le serie tv, i videogiochi, le action figure e svariati articoli da collezione che rappresentano questo mondo vanno ancora molto forti. Saranno dunque contenti i fan di questa notizia.

È con questo trailer che Netflix Anime annuncia l’arrivo del prossimo film intitolato “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal” che debutterà il prossimo 3 giugno 2021, così descritto nelle informazioni del video stesso “Le belle guerriere dell’amore e della giustizia tornano con un nuovissimo doppio film in cui splendidi sogni prendono vita! Unisciti a tutte le tue guerriere Sailor preferite mentre combattono il misterioso Dead Moon Circus e risvegliano nuovi incredibili poteri in questi film basati sul popolare “Dream” arc della saga della iconica creata da Naoko Takeuchi.” Non è il primo film uscito sulla popolare saga, infatti nel 1995 è uscito Sailor Moon Super S: The Movie. Il titolo in uscita su Netflix però seguirà le vicende successive alla serie Sailor Moon Crystal, come se fosse una quarta stagione anche se sarà diviso in parte uno e parte due che dureranno 80minuti circa ciascuna.

Il film è già stato un campione d’incassi in Giappone e figuriamoci se i nipponici non avrebbero reso tale cosa un successo considerando quanto detto in precedenza riguardo la durata e la fanbase che questa serie si trascina dietro da anni. Ci auguriamo dunque che anche in occidente verrà accolto bene, ma siamo abbastanza sicuri che sarà così. Ci sono sicuramente orde di 30(e passa)enni pronte a godersi i film che riporteranno loro alla memoria tempi nostalgici in cui guardavano l’anime durante i pomeriggi post scuola. Se siete tra i lettori di questa notizia fateci sapere quanto avete amato la serie e chi è la vostra Sailor preferita scrivendolo nei commenti sotto all’articolo. Vi immaginiamo tutte con lo scettro davanti alla tv pronte ad imitare le gesta di Sailor Moon!

La trama

Usagi Tsukino (Sailor Moon) e Chibiusa, in seguito ad una strana eclissi solare, incontreranno Helios, un pegaso alla ricerca di due fanciulle, le sole in grado di rompere il sigillo del cristallo d’oro. Nel frattempo però il gruppo di Dead Moon Circus vuole distruggere la terra, la luna e l’intero universo allo scopo di ottenere il cristallo d’argento.