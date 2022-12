Nonna invita per sbaglio sconosciuto al Ringraziamento. Netflix lo rende film.

La moderna tradizione del Ringraziamento preferita da tutti viene trasformata in un film Netflix. Diventata virale la vicenda che ha coinvolto due persone durante questa nota festività divenendo una storia esilarante e commovente quella della nonna Wanda Dench, che ha accidentalmente inviato un messaggio di invito al Ringraziamento a Jamal Linton, un perfetto sconosciuto, credendo fosse il numero di suo nipote. Il loro commovente scambio di messaggi è stato catturato e pubblicato sui social media, dove è diventato rapidamente virale.

Vicenda risalente al 2016 ha portato Jamal in quel frangente a rispondere alla dolce nonna con la più classica delle reazioni domandandogli chi fosse. “Tua nonna“, ha risposto Wanda, accompagnando il suo messaggio con un selfie. Notato subito che quella non fosse sua nonna la reazione del 23ennne fu “Tu non sei mia nonna” aggiungendo un poi scherzoso “Posso ancora avere un piatto?“

Con sua sorpresa, Wanda, che invece di anni ne aveva 64, ha detto: “Certo che puoi. È quello che fanno le nonne… dar da mangiare a tutti“. Jamal finì per partecipare al Ringraziamento di Wanda quell’anno, e da allora ogni anno! Con il passare degli anni, la coppia ha pubblicato con entusiasmo selfie insieme durante le vacanze annuali, con Wanda che ha persino esteso l’invito alla fidanzata e alla famiglia di Jamal dopo diversi anni.

Purtroppo, il marito di Wanda da 42 anni, Lonnie, che faceva parte della tradizione annuale di Wanda e Jamal, è morto nel 2020 dopo aver contratto il covid. Questa storia che finisce in un triste epilogo ha catturato l’attenzione del colosso dello streaming Netflix che a quanto pare ha tutte le intenzioni di realizzarne un film. A confermarlo è lo stesso Jamal con un messaggio sempre su twitter “Sono molto entusiasta di annunciare la nostra nuova partnership con Netflix. Ringraziamo ognuno di voi per il vostro amore e supporto nel nostro viaggio negli ultimi 6 anni. Non vediamo l’ora di raccontare la nostra storia sul grande schermo!“

Secondo What’s On Netflix, la sceneggiatura del film è stata scritta da Abdul Williams. I produttori del progetto sono Robert Teitel e George Tillman Jr. per State Street Pictures. Da allora Wanda e Jamal hanno dichiarato che sperano che la loro commovente storia venga condivisa con il mondo, dicendo: “Siamo entusiasti di condividere la nostra storia con il mondo. Speriamo che ispiri più persone a raggiungere e stabilire connessioni che non farebbero fare di solito. Siamo così fortunati a trovare un’amicizia genuina riunita da Dio da un messaggio di testo sbagliato“.