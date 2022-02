Netflix: ritorna Texas Chainsaw Massacre

Leatherface è pronto a fare il suo ritorno sullo schermo con il nuovo film dedicato al Texas Chainsaw. Uscito il 18 febbraio su Netflix.

L’originale Texas Chainsaw Massacre è stato un successo horror quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1974, scioccando il pubblico con la storia sconvolgente di una famiglia disfunzionale di cannibali montanari squilibrati che vivono nello stato di Lone Star. Ora Texas Chainsaw Massacre è stato adattato in un film in uscita su Netflix che promette più massacri sacrificali in stile texano ed il ritorno in grande stile di “faccia di cuoio”. L’uscita è prevista per oggi 18 febbraio 2021 sulla piattaforma di streaming. Il film di paura R-rated è diventato leggendario per il suo terrore sanguinario e incrollabile e ha creato un’icona istantanea nel personaggio di Leatherface, che sfilava in una macabra maschera fatta di pelle umana cucita mentre minacciava persone innocenti con una motosega ronzante. Questo classico a basso budget ha generato numerosi sequel e remake nel corso degli anni, più recentemente Texas Chainsaw 3D del 2013 e la storia delle origini del prequel del 2017, Leatherface. Intanto guardatevi il trailer del nuovo film di Netflix e poi parleremo della sinossi e del cast più altre informazioni sulla produzione.

Questo nono film della serie Texas Chainsaw Massacre si svolge ad Harlow, in Texas, una remota città fantasma dove gli imprenditori influencer stanno tentando di sfruttare e capitalizzare la destinazione abbandonata e riparatrice. L’anziano maniaco mascherato Leatherface chiama questo avamposto fatiscente la sua casa di riposo e inizia a prendere di mira ed eliminare gli avidi influencer uno per uno. Ma Sally Hardesty, la sopravvissuta solista alimentata dalla vendetta dal bagno di sangue originale di Leatherface, potrebbe rovinare il suo ultimo regno del terrore. Insomma una trama adattata allo stile moderno.

Nel cast insieme a Mark Burnham nel ruolo di Leatherface ci sono Sarah Yarkin (Melody), Elsie Fisher (Lila), Olwen Fouéré (Sally), Jacob Latimore (Dante), Moe Dunford (Richter), Alice Krige (Mrs. Mc) e Jessica Allain (la fidanzata di Dante. ). L’attore John Larroquette, che ha fornito la voce fuori campo per il film del 1974 e il remake del 2003, riprenderà il suo ruolo di narratore. Questa iterazione di Texas Chainsaw Massacre è diretta dal pluripremiato direttore della fotografia David Blue Garcia (Tejano, Blood Fest) da una sceneggiatura per gentile concessione del principiante di Hollywood Chris Thomas Devlin (Cobweb). È prodotto da Legendary Pictures in collaborazione con Bad Hombre ed Exurbia Films della Lionsgate.