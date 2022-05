Netflix e Disney+ pensano a nuovi piani

Netflix sta attualmente valutando un formato di streaming live per alcuni dei suoi prossimi speciali e programmi di reality, anche un hub per speciali stand-up . Oltre ai programmi televisivi dedicati alla condivisione di stand-up di ogni genere, inclusa la vetrina internazionale Comedians of the World, Netflix è stata la sede esclusiva di molti dei fumetti e degli speciali più influenti dell’era moderna, tra cui Kid di John Mulaney Bellissimi, Bo Burnham: Inside e la rivoluzionaria Nanette di Hannah Gadsby.

Secondo Deadline, Netflix sta attualmente sperimentando la possibilità di trasmettere in streaming determinati programmi. Avrebbero implementato questa opzione per serie non sceneggiate e cabaret, come qualsiasi potenziale futuro di Netflix is ​​a Joke (il festival della commedia dal vivo di Netflix). Ciò consentirebbe agli spettatori di votare in tempo reale su serie di competizioni come il prossimo spettacolo di danza Dance 100 e di guardare i finali dal vivo o le riunioni per le loro famose serie di realtà tra cui The Circle e Selling Sunset. Insomma una manovra che tenta di riparare alla perdita di utenza.

Disney+ si prepara a introdurre un nuovo abbonamento supportato dalla pubblicità prima della fine del 2022. Il servizio di streaming, che presenta una raccolta di titoli delle cineteche Disney e del 20° secolo insieme a National Geographic, Pixar, Marvel e Star Wars, ha debuttato in Novembre 2019. È diventato rapidamente uno dei nuovi servizi di streaming più in voga, generando numeri che lo mettono in concorrenza con alcune delle piattaforme più grandi. In effetti, Disney+ potrebbe battere Netflix per abbonati totali entro il 2026.

Questa mossa da Disney+ potrebbe effettivamente attirare più abbonati che sono spaventati dal prezzo, avendo un costo minore, tuttavia di contro potrebbe rendere scettici molti dei loro attuali abbonati che pagano per non avere pubblicità. Le piattaforme di streaming basate su pubblicità sono soggette a molti reclami perché molti membri del pubblico si aspettano che qualcosa per cui pagano sia intrinsecamente privo di pubblicità, il che è un frequente reclamo sui social media su Hulu e altri streamer simili. Allo stesso modo, le differenze di tempistica tra i livelli senza pubblicità e quelli supportati da pubblicità possono creare una svolta nel loro programma Watch Party, causando problemi alle persone di livelli diversi che desiderano guardare programmi o film insieme. Si spera che Disney+ possa risolvere questi nodi prima del lancio, ma resta certamente da vedere se questa mossa sarà davvero allettante per i nuovi abbonati o meno.