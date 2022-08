Netflix: documentario sulle molestie scatena indignazione

Gli spettatori sono rimasti indignati dopo aver visto le donne “molestate” sullo schermo nel nuovo documentario di Netflix su un festival anarchico che è stato raso al suolo. Trainwreck: Woodstock ’99 dimostra il netto contrasto tra il famoso evento musicale del 1969 e del 1999, che è passato dall’essere uno storico amore per la pace e la musica a una discesa di quattro giorni nel caos più totale. Come mostrato nei tre episodi, il quadro pacifico dipinto dal festival originale è diventato un lontano ricordo poiché l’atmosfera è stata sostituita da un inebriante mix di violenza e incendio doloso – per non parlare dell’approvvigionamento idrico “colorato”, che è finito per essere contaminato da materia fecale. Ma ciò che ha davvero lasciato gli spettatori arrabbiati è la misoginia che è stata mostrata, con la serie che ha anche messo in evidenza quattro stupri denunciati e presunti casi di aggressione sessuale che si sono verificati durante l’evento.

Passando a Twitter, una persona ha scritto: “Ieri sera ho visto la docuserie Netflix Woodstock ’99 e devo dire che si alternano dozzine e dozzine di immagini senza censure di donne in topless che vengono aggredite con solo una breve discussione passeggera sugli atteggiamenti culturali prevalenti che hanno portato a tali le istanze erano… una scelta“. Un altro ha detto: “Oh che divertimento, nell’arco di un anno otteniamo due documentari di Woodstock 99 realizzati per lo più da uomini bianchi che mostrano filmati grafici di giovani donne che vengono aggredite mentre cercano di intellettualizzare quali fattori potrebbero aver portato i giovani uomini bianchi a fare una cosa del genere.”

Un terzo ha aggiunto: “Tre persone sono morte anche a Woodstock ’99 oltre a donne violentate, molestate, sodomizzate, drogate, persone calpestate, picchiate, rivolte, overdose di anarchia ecc. Il rispetto per i morti e le famiglie è stato effettuato, ma Woodstock ’99 era pazzo“. Altri si sono arrabbiati per l’apparente riluttanza degli organizzatori ad assumersi la responsabilità di quello che è successo, incluso il promotore John Sher, che è stato criticato per i commenti che ha fatto nelle docuserie sui quattro stupri denunciati dal festival.

“Woodstock era come una piccola città, capisci?” Egli ha detto. “Tutto sommato, direi che probabilmente ci sarebbero stati tanti o più stupri in una città di qualsiasi dimensione… ma non è stato qualcosa che ha guadagnato abbastanza slancio da causare problemi sul posto, a parte, di certo, le donne a cui è successo“. Reagendo ai suoi commenti, una persona ha scritto su Twitter: “Ascoltare quel promotore di #Woodstock99 scusa lo stupro di quattro donne a Woodstock 99 è disgustoso. Assolutamente nessuna responsabilità assunta o fottuta per quello che è successo lì dai responsabili”.