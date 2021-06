Cosa vedere a giugno in streaming: l’offerta della piattaforme

0

Con l’arrivo della stagione estiva, il mercato del cinema torna a vivacizzarsi come ogni anno. Da quando poi sono arrivate le piattaforme di streaming anche in Italia, anche l’offerta di film e serie TV da vedere in streaming si arricchisce con l’arrivo del caldo. E le piattaforme hanno tanti buoni motivi per investire sui contenuti: a inizio 2021, infatti, i servizi streaming hanno raggiunto quota 11 milioni abbonamenti attivi.

Numeri da capogiro, specialmente se confrontati con i numeri delle pay tv tradizionali come Sky, che invece può vantare solo 5 milioni di abbonati in Italia. Proprio per questo motivo, le piattaforme di streaming si stanno preparando a lanciare tanti contenuti speciali durante il mese di giugno 2021: vediamo un po’ quali sono le principali novità su Netflix, Disney + e Amazon Prime Video!

Novità Netflix a giugno 2021

Se parliamo di Netflix, estate e aggiungiamo all’equazione il nostro bel paese, sicuramente esce fuori la seconda stagione di Summertime, una serie TV prodotta da Netflix in Italia sulle coste adriatiche. Se invece ci spostiamo di paese per fare un salto dai nostri cugini d’oltralpe, allora ci ritroveremo con la seconda stagione di Lupin, una delle serie tv più apprezzate su Netflix: è la seconda più vista al mondo!

Ci sono anche molte serie TV che escono solo su altri mercati, come quello americano: in casi del genere, serve un servizio come una VPN per vederle. Ma quale VPN funziona con Netflix? Fortunatamente sono sempre più VPN, ovvero reti private virtuali, ad avere funzioni dedicate allo streaming. Infatti, grazie a una rete VPN è possibile cambiare il proprio IP e anche la posizione geografica, accedendo quindi a contenuti di Netflix disponibili solo in altri paesi.

Lato film invece, per i più piccoli si attende l’uscita del film Lego: The Movie 2; mentre per i più grandi, e appassionati di videogiochi, sicuramente il film di Mortal Kombat sarà quello più atteso. Molta curiosità aleggia intorno al film dedicato Sailor Moon, ovvero Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Tra gli altri film più attesi ci sono Awake, disaster movie dove è protagonista l’attrice di Jane the Virgin, e Carnaval, una sorta di versione brasiliana di Sex and the City.

Disney+ nuove uscite estive

Dopo un maggio scoppiettante con l’uscita del film Crudelia, il mese di Giugno ha in serbo tante novità per i fan della Disney. Primo fra tutti, si aspetta Luca, nuovo film Pixar, una produzione italianissima: il film è ambientato proprio in una città di mare della riviera italiana e il regista è l’italiano, Enrico Casarosa, regista e animatore che si è trasferito negli USA. Anche Raya e l’ultimo drago, film d’animazione Disney, merita la visione (dietro ci sono i creatori di Oceania).

Per gli amanti Marvel invece, l’attesa è molto alta: la nuova serie TV di Loki, sembra offrire lo stesso livello di qualità di serie precedenti come The Mandalorian e Wandavision. I più giovani invece staranno attendendo la seconda stagione di Love, Victor, un teen drama con protagonista Michael Cimino. Per gli amanti dei documentari, arriva l’acclamata serie antologica di Genius: Aretha, una serie che raccontale storie dei più brillanti inventori dei secoli passati.

L’offerta di Amazon Prime Video per l’estate

Prime Video è il servizio streaming incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime e negli ultimi anni ha seguito l’esempio di Netflix, cominciando a creare una serie di propri programmi “Originals”, quindi sviluppati da Amazon all’interno dei vari paesi dove opera. Uno dei più famosi è stato il recentissimo LOL – chi ride è fuori, ma prima uno degli show di punta fu Celebrity Hunted. E proprio nel mese di giugno arriverà la seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Altro prodotto Amazon originals è The Legend of Sergio Ramos, una miniserie in 6 puntate che ripercorrono la carriera calcistica dell’omonimo difensore. Parlando di serie TV invece, sono in arrivo la decima stagione di Shameless, la settima e ultima stagione di Bosch, e infine la terza stagione dell’anime Bleach. Parlando di anime, da poco è stato annunciato che Amazon lavorerà sul film in live action di Hellsing, una serie che ha riscosso grande successo sia in Asia, sia in occidente.

Si attendono anche le prime stagioni di Dom, serie tv brasiliana, e Clarkson’s farm, con lo showman Jeremy Clarkson di Top Gear. Lato film invece, c’è molta attesa per il film The Mauritanian, basato sulla storia vera di un uomo rimasto rinchiuso 14 anni nella prigione americana di Guantánamo, con un cast d’eccezione (Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch). Stessa attesa anche per Chaos Walking, tratto dal primo romanzo dell’omonima trilogia, con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.