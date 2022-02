Cosa guardare a San Valentino su Netflix?

Se non sapete quale film guardare con la vostra metà, ci pensa Netflix a fare una lista di film da guardare.

Dalla pagina ufficiale di facebook di Netflix arriva una lista di film consigliati per la visione in questa giornata di San Valentino. Ci sono alcuni titoli molto conosciuti e dall’indubbia cultosità. Dunque se non sapete cosa guardare o ri-guardare proviamo anche a noi a suggerirvi questa lista. Ai più ricordiamo anche la trama con una breve descrizione.

Le pagine della nostra vita

Sicuramente è uno dei film romantici più famosi al mondo. La trama segue le vicende della coppia Allie e Noah raccontate dallo stesso Noah che vuole mantenere vivi i ricordi della moglie. Rivive tutti i drammi e le emozioni che questa coppia sono riusciti a superare in nome dell’amore.

Io prima di te

Louisa è una donna sempre positiva che passa da un lavoro all’altro più di aiutare la sua famiglia. La sua vita cambia quando farà la conoscenza di Will, un ragazzo di 31 anni paralizzato a cui deve portare assistenza. Durante questo suo lavoro di assistente scoprirà tutte le sensibilità e le mancanze che il ragazzo cela dietro una corazza apparentemente dura. I due si supporteranno l’un l’altro, ma il finale potrebbe non essere così scontato.

One Day

La storia travagliata di Dexter ed Emma che riusciranno ad incontrarsi dopo svariate vicissitudini. Qualcosa però nella vita di Dexter cambia e si ritroverà a combattere una forte depressione che riuscirà a superare solo grazie all’aiuto del padre che ha vissuto una situazione simile.

Dirty Dancing

Davvero dobbiamo scrivere la trama di questo film? Dai.

Cinquanta sfumature di grigio

La storia di una segretaria che si innamora del ricco uomo di successo salvo scoprire un suo lato alquanto inusuale. Film molto passionale e basato sul bondage, una pratica che ha riscosso successo dopo la messa in onda dello stesso.

Chiamami col tuo nome

Oliver è un ragazzo in vacanza in Italia dove fa la conoscenza di Elio. Tra i due si instaura un rapporto romantico che lascerà un indelebile ricordo in entrambi.

Orgoglio e Pregiudizio

Il signor Bennet ha una bella casa nell’Hartfordshire, dove vive con la moglie e le cinque figlie. Tutto va per il meglio fino alla morte del signor Bennet. L’unico modo per le ragazze per assicurarsi un futuro è quella di sposarsi.

Notting Hill

A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood, e tra i due scatta il colpo di fulmine. Il classico con Hugh Grant che ha fatto innamorare molte pupille.

Mangia Prega Ama

Liz Gilbert è una donna che si è convinta che la piena realizzazione della vita non risieda solamente nell’avere un buon lavoro, una bella casa e un marito dolce e affettuoso. Decisa a scoprire il vero significato dell’esistenza, lascia New York per percorrere un viaggio della durata di un anno attraverso l’Italia, l’India e Bali meditando, mangiando e con l’intenzione di scoprire l’amore autentico.

Un Amore senza fine

Due giovani innamorati affrontano la disapprovazione dei propri genitori riguardo alla loro storia, ma gli ostacoli non fanno altro che rinforzare il legame tra i due.