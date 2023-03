Chris Rock parla finalmente dello schiaffo di Will Smith

Netflix trasmetterà la sua prima trasmissione in live streaming questo fine settimana, e comincerà parlando con Chris Rock protagonista dello schiaffo degli Oscar con Will Smith. L’evento in live streaming di Chris Rock andrà in onda su Netflix sabato 4 marzo alle 22:00 ET / 3:00 GMT. Quest’anno, gli Academy Awards hanno persino sviluppato team denominato “squadra di crisi” per prevenire altri episodi del genere. Non è chiaro quanto del set Netflix di un’ora di Rock, eseguito dall’Hipporodrome Theatre di Baltimora, riguarderà l’incidente di Smith. Ma a giudicare dal titolo dello speciale comico, Selective Outrage, i fan stanno resistendo per un bel po’ di materiale incentrato sullo schiaffo.

Alla vigilia degli Oscars 2023, ricordiamo quando Smith è salito sul palco durante il periodo di presentazione di Rock suonandogli lo schiaffo divenuto il più famoso nella storia del cinema. Il tutto era nato da una battuta dell’attore comico riferendosi alla testa rasata della moglie di Will, Jada Pinkett-Smith, Rock si era riferito a Jada come “G.I Jane” in un commento di passaggio che ha suscitato una risata da parte di tutti i presenti, incluso Smith. Nonostante una prima risata da parte di Smith, dopo un’altra battuta “Soldato Jada” (riferimento al film Soldato Jane) esplode l’ira di Will dopo lo schiaffo urla “tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo**uta bocca“. Inizialmente abbiamo pensato fosse tutta una gag creata appositamente, anche perché entrambi gli attori sono sempre stati pronti allo scherzo, ma la serietà degli eventi è ricaduta come una valanga con la prima conseguenza nei confronti di Smith bannato dagli Oscar per dieci anni e le dimissioni dall’Accademia.

Cinque mesi dopo lo schiaffo, Smith ha rilasciato scuse pubbliche a Rock facendo anche più di un discorso in merito, mentre Rock escludendo qualche breve accenno nel suo stand-up, non ne ha mai parlato in dettaglio o perdonato pubblicamente Smith. Ora, però, Rock è finalmente pronto ad affrontare la questione nel primo live streaming di Netflix. Ed il tempismo non potrebbe essere migliore, con lo streaming che andrà avanti esattamente una settimana prima degli Academy Awards di quest’anno, con Jimmy Kimmel che non risparmierà sicuramente qualche battuta in merito. In un tour mondiale con Dave Chappelle l’anno scorso, sia Rock che Chappelle si sono alternati per prendere in giro Smith. Mentre Chappelle ha accusato Smith di aver fatto “l’impressione di un uomo perfetto per 30 anni“, Rock ha sottolineato di essere stato schiaffeggiato per quella che probabilmente era la “barzelletta più bella che abbia mai raccontato“. Durante botta e risposta Chappelle ha detto a Rock: “Almeno sei stato schiaffeggiato da qualcuno con una reputazione”, a cui Rock ha risposto: “Sono stato schiaffeggiato dal negro più morbido che abbia mai rappato“.