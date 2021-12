The Northman nuovo film sui vikinghi

Si mostra nel suo cupo, freddo ma tanto epico trailer l'ultimo lavoro del regista Robert Eggers intitolato The Northman.

Dei vichinghi non se ne ha mai abbastanza. Continuano infatti a mantenere alto l’interesse del pubblico e dunque arriva un nuovo film a tema intitolato The Northman. Nel trailer possiamo ammiarare anche il cast di tutto rispetto che ne farà parte.

Per fare giusto qualche nome troviamo Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Bjork. Questi i nomi dei protagonisti di questo film che mette in risalto tutta l’epicità della cultura norrena. La trama di the northman è un film epico pieno d’azione che segue un giovane principe vichingo nel suo tentativo di vendicare l’omicidio di suo padre. Non dimenticare nel cast stellare anche la presenza di Willem Dafoe. Alla regia troviamo il visionario Robert Eggers che ha scritto la pellicola insieme a Sjon che viene prodotta da Universal Studios e Focus Features. Nel trailer evince tutto quello che la trama descrive. Si vede il protagonista in giovane età, sereno, vivere nel regno dove governano la madre ed il padre. Però sappiamo che ai tempi dei vichinghi la serenità non era mai durevole e quindi ecco che arriva l’evento in cui reclama vendetta. Un trailer un po’ spoileroso su questo ma vabbè. Intanto gli attori in corso d’opera hanno rilasciato diverse dichiarazioni:

“Sono piuttosto terrorizzata. Lo so che sembro calma al momento, ma dovresti vedere cosa succede sul set. Mi piacerebbe dire che so cosa sto facendo, ma molte volte prendo decisioni molto spontanee e piuttosto audaci con pochissima cautela o pensiero” quello detto dalla Kidman riguardo la situazione lavorativa che ha cambiato sicuramente la vita sul set e tutte le precauzioni covid in essere.

“Robert e io siamo amici da prima di essere di colleghi. Avere l’opportunità di creare qualcosa di nuovo insieme è fantastico. Siamo entrambi cresciuti così tanto e ora possiamo crescere di nuovo insieme. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto, ogni momento sul set me lo ricorda. Penso che presenteremo al mondo qualcosa di mai visto prima.” La Taylor-Joy esprime in questo caso la sua contentezza di lavorare con lo stesso regista di The Witch, concludendo con “È Robert Eggers! Sarà freddo, non ti farà mai sentire a tuo agio, ma sarà fantastico come sempre.” Lasciando intendere cosa aspettarsi dalla visione di un film che già dal trailer si dimostra duro e crudo.

