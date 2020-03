Netflix Party, come funziona e come attivarlo

0

Da quando è partita l’emergenza Coronavirus, Netflix ha cercato di fare il possibile per rendere migliore la quarantena dei suoi utenti e tra le varie iniziative è spuntata Netflix Party, ossia la possibilità di assistere ad un film o ad una serie tv insieme ai propri amici anche se lontani.

Sono settimane non semplici per tutti, ma proprio per aiutare a distrarsi arriva in soccorso Netflix, piattaforma streaming che vi aiuterà a tenervi compagnia per qualche ora durante le vostre giornate di quarantena. Se da un lato c’è stata una riduzione dei bit dei vari prodotti in streaming per evitare di sovraccaricare le strutture telematiche italiane ed europee, dall’altro Netflix ha dato vita a Netflix Party per far sentire gli amici più vicini in un periodo di assoluta lontananza.

Cosa bisogna fare per accedere a Netflix Party

Vediamo più nel dettaglio come funziona quest’interessante novità che vi permetterà di assistere a film o serietv in compagnia degli amici seppur fisicamente distanti. Il primo step da fare è avere a disposizione di un computer che abbia Google Chrome installato, poi sarà necessario installare l’estensione di Netflix Party, che potrete scaricare da questo link, su Google Chrome e chiaramente avere un account Netflix. Tutta questa procedura deve essere effettuata anche dai vostri amici, altrimenti non sarà possibile sfruttare tutte le caratteristiche di Netflix Party. Questo è il primo step da effettuare per poter sfruttare questa novità targata Netflix, ma c’è un secondo passaggio importante da impostare per poter procedere con la visione di un film o di una serietv in compagnia dei vostri amici seppur distanti.

Il secondo passaggio fondamentale per sfruttare al meglio Netflix Party

In primis bisogna scegliere il contenuto da voler visualizzare, una volta fatto e quando sarà anche partito, bisognerà cliccare sull’icona dell’estensione in alto a destra. A questo punto apparirà un piccolo box con all’interno un codice URL, questo dovrà essere copiato ed inviato ai vostri amici, in modo da poter iniziare a visualizzare il contenuto insieme. Questa novità vi permetterà anche di poter comunicare attraverso una chat che si paleserà accanto al contenuto che starete visualizzando in quel momento, in modo da commentare in contemporanea con gli amici ciò che sta accadendo nel film o all’interno della serietv. Pochi semplici passaggi ed ecco che Netflix Party allieterà la vostra quarantena.