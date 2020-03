In attesa di SpiderMan 3, Tom Holland sfida gli Avengers a tenersi in forma in quarantena

0

Il mondo del cinema è in una fase di stallo, non è chiaro quando si potrà ritornare nelle sale cinematografiche ad assistere alle nuove pellicole previste per questo 2020, ma nel frattempo c’è chi come Tom Holland ha deciso di attuare una simpatica iniziativa per coinvolgere i suoi colleghi Avengers in quarantena.

Tutto il mondo ormai è praticamente schiavo del Coronavirus e l’unica arma al momento disponibile per evitare il contagio è stare a casa, cercando di intrattenersi nel migliore dei modi. Ci si può insomma rilassare sul divano ammirando le varie pellicole più disparate appartenenti al mondo del cinema oppure passare il tempo ad allenarsi con qualche esercizio fai-da te in casa.

La sfida di SpiderMan, Tom Holland, agli Avengers

Tom Holland, che interpreterà nuovamente SpiderMan, ha voluto puntare proprio su quest’ultima opzione, sfidando però i suoi amici attori che hanno interpretato in questi anni i personaggi degli Avengers. L’attore hollywoodiano ha quindi chiamato in causa i suoi amici supereroi per passare un po’ il tempo e divertirsi in questi giorni di quarantena in casa. La sfida di Tom Holland, in arte SpiderMan, consiste nell’effettuare ben dieci flessioni staccando le mani da terra dopo ogni ripetizione. Un modo per capire anche lo stato di forma dei suoi colleghi che interpretano altri supereroi e scoprire chi potrà mantenere il suo passo.

Gli amici attori nominati da Tom Holland nella nuova sfida

A tal proposito, gli Avengers chiamati in causa da Tom Holland sono stati: Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star-Lord), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax) e Chadewick Boseman (Black Panther). In aggiunta, ha nominato anche Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine), The Rock, i fratelli Russo e i suoi due agenti, e Jake Gyllenhaal (Mysterio). Insomma una lista bella piena di amici supereroi che avranno il compito di mostrare ancora una volta i muscoli, stimolando perché no anche quelle persone che forse si stanno un po’ troppo rilassando in questi giorni di quarantena. Tom Holland ha fatto capire di essere in piena forma, nonostante in un post di qualche giorno fa, sui vari social, avesse dichiarato di essere influenzato ed in molti avevano subito pensato al Coronavirus. SpiderMan sta bene ed ha sfidato gli Avengers, chi la spunterà?