Disney Pinocchio: la prima clip del naso

La Disney ha rilasciato una nuovissima clip completa dal loro imminente remake live-action di Pinocchio. Negli ultimi anni, la società si è concentrata sul rifacimento dei suoi classici film d’animazione, portando tutto, dai loro classici film sulle principesse Cenerentola e La bella e la bestia ad altri classici dell’infanzia come Dumbo e Il libro della giungla, a nuova vita sul grande schermo. Tuttavia, non hanno lesinato nemmeno sul piccolo schermo. In effetti, una delle loro prime importanti funzionalità Disney+ dopo il lancio del servizio di streaming è stata una rivisitazione dal vivo di Lady and the Tramp. Come opzione Premier Access nel 2020, hanno anche presentato in anteprima la loro rivisitazione dal vivo di Mulan quando non è stato in grado di aprire ampiamente nei cinema a causa della pandemia di COVID-19.

Questa nuova versione di Pinocchio, originariamente adattata dalla Disney dal libro per bambini di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio come film d’animazione nel 1940, è stata diretta da Robert Zemeckis di Ritorno al futuro e inizierà lo streaming l’8 settembre 2022. Il film è protagonista Tom Hanks nei panni di Geppetto, un solitario intagliatore di legno che crea un burattino di nome Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) che prende vita e desidera essere un vero ragazzo. Seguito dalla sua coscienza, incarnata nella forma di Jiminy Cricket (Joseph Gordon-Levitt), Pinocchio, il cui naso di legno cresce ogni volta che dice una bugia, entra in una serie di graffi comici. Il cast di questa nuova iterazione includerà anche Luke Evans come The Coachman, Keegan-Michael Key come Honest John e Cynthia Erivo come The Blue Fairy.

Oggi, la Disney ha condiviso una clip nuova di zecca che mostra sia Pinocchio che Jiminy Cricket. La scena si svolge dopo che Pinocchio si è unito a uno spettacolo di marionette ed è rinchiuso in una gabbia per uccelli nel backstage. Mentre mente a Jiminy sulle decisioni che hanno portato alla sua incarcerazione, il suo naso inizia a crescere e crescere.

Poiché entrambi i personaggi presenti in questa clip sono CGI, mostra davvero i design che Zemeckis sta utilizzando per questo progetto. Il regista si è fatto un nome sperimentando l’uso della tecnologia CGI, dai suoi primi film d’animazione in motion-capture generati al computer The Polar Express e A Christmas Carol ai suoi lavori recenti come Welcome to Marwen, carico di CGI. Questo nuovo progetto sembra certamente in linea con quei lavori, poiché la CGI viene utilizzata per creare versioni stilizzate dei personaggi piuttosto che interpretazioni fotorealistiche, come quello che è stato visto in Il re leone di Jon Favreau del 2019. Sebbene le reazioni ai design dei personaggi possano variare, la storia raccontata in questa clip è molto familiare. La Disney chiaramente non si è allontanata troppo dal loro film originale per questo adattamento di Pinocchio. Ciò probabilmente conforterà coloro che desiderano qualcosa di riconoscibile e familiare nel nuovissimo aspetto di un mondo live-action.