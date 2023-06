Al Pacino e De Niro troppo vecchi per fare i papà

Al Pacino e Robert De Niro sono stati pesantemente criticati per avere avuto dei figli quando la vita è troppo avanzata. Questa settimana è emerso che la fidanzata 29enne della star di Scarface è incinta del loro bambino e sarà il quarto di Pacino. De Niro ha dato il benvenuto al suo settimo figlio in questo mondo il mese scorso e ha fatto la rivelazione durante un’intervista per il suo nuovo film. Pacino ha 83 anni e dovrebbe averne 101 quando il neonato compirà 18 anni. De Niro ha 79 anni e dovrebbe averne 97 quando il suo piccolo raggiungerà finalmente il traguardo della maggiore età.

La giornalista Jaci Stephen ha colpito la coppia di attori per aver avuto figli tra gli 80 e i 70 anni. Li ha definiti “egoisti” e “inquietanti” per aver continuato a procreare. “In contrasto con le esuberanti celebrazioni dei celebri amici di De Niro, ho trovato l’intera faccenda piuttosto inquietante ed anche un po’ triste. E questo perché la dura realtà per i papà geriatrici come De Niro, e ora Pacino, è che vivranno a malapena abbastanza a lungo da essere ricordati dai loro nuovi bambini. Pensare a Robert e Al che si mettono al lavoro è come immaginare Statler e Waldorf del Muppet Show nudi. È semplicemente sbagliato. È anche piuttosto deprimente, perché fa luce su un’ipocrisia piuttosto scomoda quando si tratta dell’accoglienza delle donne che diventano madri in età avanzata“, ha scritto in un editoriale per il Daily Mail.

La giornalista ha anche indicato una dichiarazione dello stesso Pacino che si lamentava del fatto che suo padre lo avesse abbandonato alla tenera età di due anni. L’attore ha espresso il suo rammarico alla rivista The New Yorker nel 2014 per non aver avuto un padre nella sua vita definendolo “l’anello mancate” della sua esistenza. Ha poi aggiunto che per lui “Avere figli mi ha aiutato molto. Sapevo consapevolmente che non volevo essere come mio padre. Volevo essere lì.” Pacino e De Niro non sono gli unici papà celebrità che stanno generando figli in età avanzata.

La gente è rimasta scioccata allo stesso modo quando l’ex capo della Formula 1 Bernie Ecclestone ha annunciato che aspettava il suo quarto figlio a 89 anni. Anche il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger ha avuto il suo ottavo figlio a 73 anni. Jaci Stephen ha detto nel suo pezzo: “La dura realtà per i papà geriatrici come De Niro, e ora Pacino, è che vivranno a malapena abbastanza a lungo da essere ricordati dai loro nuovi bambini“.