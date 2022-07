Whoopi Goldberg apre a Sister Act 3

Whoopi Goldberg parla del suo ritorno nei panni di Deloris Van Cartier in Sister Act 3. Pubblicato nel 1992, Sister Act è stato un successo al botteghino e ha consolidato lo status di Goldberg come star di Hollywood dopo il suo ruolo da Oscar in Ghost. Diretto da Emile Ardolino, Sister Act segue le vicende della cantante di nightclub Deloris Van Cartier (Goldberg), che cerca rifugio in un convento di suore nei panni di Suor Mary Clarence dopo aver assistito a un crimine orrendo.

Dopo il successo travolgente di Sister Act, la commedia musicale ha generato un sequel, Sister Act 2: Back in the Habit, che ha visto il ritorno di Goldberg nei panni di Deloris. Pubblicato nel 1993, Back in the Habit ha anche riportato in vita il coro del convento originale mentre presentava un nuovo mix di talenti, tra cui Lauryn Hill nei panni di Rita Watson. Con Hill, Kathy Najimy, Mary Wickes, Wendy Makkena e Maggie Smith nei panni della Madre Superiora, Back in the Habit sembrava essere l’ultima chiamata alla ribalta della suora cantante. Poi, nel 2018, la Disney ha annunciato che Sister Act 3 era ufficialmente in fase di sviluppo. L’anno scorso, la terza puntata di Sister Act ha affidato la regia a Tom Federle (High School Musical: The Musical: The Series).

Ora, Goldberg offre un aggiornamento sull’attesissimo progetto. Parlando con ET, Goldberg anticipa i dettagli della storia di Deloris in Sister Act 3 e afferma che il personaggio è molto più adulto nel nuovo film. Goldberg rivela che tornare nel ruolo tre decenni dopo “sembra giusto”. La star di Sister Act spiega che girare i primi due film uno dopo l’altro funzionava bene all’epoca, ma il terzo film in fase di sviluppo ha aiutato il personaggio ad evolversi. Dai un’occhiata al commento di Goldberg su Sister Act 3 di seguito:

“Sembra giusto. Perché abbiamo fatto Sister Act 1 e 2 uno dopo l’altro, motivo per cui penso che siano davvero fantastici. Ma ora hai bisogno di un po’ di spazio e devi lasciare che [il mio personaggio] cresca e diventi un adulto, ed è quello che è successo. Vedremo. Era un’adulta quando ha iniziato, ma ora è molto più adulta.”

In effetti, i fan di Sister Act e Back in the Habit dovrebbero essere entusiasti dell’aggiornamento di Goldberg. L’attrice ha affermato che il tempismo è stato fondamentale per tornare al suo ruolo iconico, e sembra che il film stia andando incontro alla soddisfazione di Goldberg dopo essere stato bloccato in fase di sviluppo per alcuni anni. Goldberg è stata una sostenitrice del Sister Act 3 per decenni e potrebbe essere l’ultima volta che interpreta Deloris Van Cartier. Naturalmente, gli appassionati di Sister Act hanno molte rivelazioni da aspettarsi mentre l’amato franchise continua a preparare una terza voce soddisfacente con Sister Act 3.