Super Mario: il trailer del film animato

Sulla scia del rilascio del suo primo poster, è arrivato il trailer ufficiale di The Super Mario Bros. Movie. Il film, prodotto da Cattivissimo me studio Illumination Entertainment, segna il secondo adattamento del franchise di giochi Nintendo dopo il film live-action del 1993 stroncato dalla critica. Chris Pratt guida il cast di The Super Mario Bros. Movie nel ruolo del protagonista al fianco di Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen e Kevin Michael Richardson.

I dettagli della trama di The Super Mario Bros. Movie sono ancora tenuti in gran parte nascosti, anche se dovrebbe seguire la stessa formula del Nintendo in cui l’idraulico titolare ha il compito di salvare la principessa Peach dal malvagio Bowser. Lo sviluppo del film è in lavorazione dal 2016, quando il creatore del franchise Shigeru Miyamoto ha iniziato a incontrare la Universal per il Super Nintendo World degli Universal Studios, con gli studi che hanno assunto Teen Titans Go! i creatori Aaron Horvath e Michael Jelenic dirigeranno e Matthew Fogel di Minions: The Rise of Gru per scrivere la sceneggiatura. Il pubblico è arrivato con ansia uno sguardo al film di Super Mario Bros., in particolare per ascoltare la voce di Pratt come l’iconico del gioco, e ora questo assaggio è personaggio.

Nell’ambito del panel del Comic-Con di New York di Nintendo, la Universal ha svelato il trailer ufficiale del film di Super Mario Bros.. Il video offre il primo vero sguardo al film d’animazione, inclusa la voce di Pratt nei panni dell’idraulico titolare, un punto controverso durante lo sviluppo del film.

Sebbene tenga ancora nascosta gran parte della sua trama, il trailer del film di Super Mario Bros. offre una serie di scorci emozionanti per invogliare i fan di lunga data del franchise di videogiochi, tra le sue fedeli e uniche ricostruzioni del Regno dei Funghi e del Castello di Bowser. L’unico elemento del trailer di Super Mario Bros. Movie che sicuramente rimarrà divisivo è quello della voce di Chris Pratt nel ruolo del protagonista, una scelta di casting che è rimasta controversa da quando è stata annunciata. Tuttavia, con il trailer che promette già un onore molto più fedele del suo materiale originale rispetto al film di Super Mario Bros. del 1993, così come il famigerato primo trailer del film di Sonic the Hedgehog, l’attesa potrebbe crescere in vista della sua uscita. Solo il tempo dirà come il film favorisca rispetto al franchise di speedster di successo della Paramount quando The Super Mario Bros. Movie uscirà nelle sale il 7 aprile.