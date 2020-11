Ultim’ora: continuano i guai per Johnny Depp ed Animali Fantastici

Brutte notizie per i fan dell'attore e della saga.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato (link) della causa persa da Johnny Depp contro la denuncia per diffamazione verso il giornale inglese The Sun. L’attore ha perso la causa con respingimento della denuncia. Purtroppo i guai non sono terminati qui e ce lo fa sapere tramite la sua pagina instagram.

Tramite questa lettera Johnny fa sapere ai fan di aver ricevuto l’invito da parte di Warner Bros ad abbondare il ruolo di Grindelwald, della saga cinematografica Animali Fantastici. L’attore ha recitato il ruolo del cattivo egregiamente e questo ha fatto infuriare ulteriormente sia i fan dello stesso, che quelli dei film che si ritroveranno un ruolo importante completamente stravolto.

Ci troviamo di fronte ad un caso di sessismo estremo, quello della parte comoda a tutti i costi, si sta totalmente tralasciando le esigenze di una persona e del suo lavoro, ma soprattutto quelle di un intero genere ossia quello maschile. Se anche un personaggio così noto si vede calpestare i propri diritti, su una situazione per giunta poco chiara, allora siamo di fronte a qualcosa che potrebbe essere molto pericoloso. A parti inverse di sicuro non ci sarebbero state conseguenze lavorative, se non quelle legati prettamente alla causa legale.

Adesso la saga di Animali Fantastici dovrà trovarsi un nuovo Grindelwald, ma potrebbe subire un risvolto dannoso e senza precedenti. Perché? In molti si sono detti pronti a boicottare le sale per questa ingiusta decisione. La vita privata di una persona non dovrebbe in alcun modo influenzare la vita lavorativa. Se pensiamo inoltre che la causa tra Depp e la sua ex moglie Amber Heard è ancora in corso su territorio americano, allora ecco che si sopraggiunge anche ad una decisione affrettata oltre che ingiusta.

Certo è che l’immagine dell’attore entra in un territorio pericoloso che potrebbe costargli l’intera carriera. Bisogna ringraziare persone come Robert Downey Jr. che hanno preso a cuore la sua situazione per fargli ottenere nuovi ruoli. Sperando che qualcuno faccia lo stesso in futuro per non perdere un talento come Depp. Resta dunque incerto il destino della saga cinematografica ed i risvolti su questo caso che assume una piega sempre più brutta per l’attore che ricordiamo aver già perso anche il ruolo del Capitano Jack Sparrow in Pirati Dei Caraibi.