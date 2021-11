Ryan Reynolds si prende una pausa dalla recitazione

A quanto pare l'attore Ryan Reynolds si prenderà una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla sua famiglia.

L’attore è noto per il suo ruolo in Deadpool che gli ha donato un nuovo balzo di carriera dopo la battuta di arresto avuta con Lanterna Verde. Da quel momento anche la sua presenza nei film è stata diversa, non ha mai interpretato personaggi ma sempre se stesso, dando il suo tocco personale ad ogni pellicola che avesse girato. Impegnato ultimamente nel film Freeguy e dal più recente Red Notice dove affianca due big del cinema come Dwayne Johnson e Gal Gadot. Reynolds ha però rassegnato le sue “dimissioni” dalla recitazione, o meglio, ha deciso di prendersi una lunga pausa, preoccupando i fan che speravano in un terzo Deadpool. Le motivazioni le ha scritte sui social e tramite le dichiarazioni lasciate in giro. Dopo aver girato un’ultima volta con Will Ferrel ed Octavia Spencer dove ha persino ballato e cantato, non sapeva se fosse stato pronto per questa sfida che ha poi portato a termine lasciando poi i suoi saluti prima della pausa:

Momento perfetto per un po’ di anno sabbatico dalla realizzazione di film. Mi mancherà ogni secondo di lavoro con questo gruppo oscenamente dotato di creatori e artisti. In questi giorni, la gentilezza conta tanto quanto il talento. Sono stato fortunato a lavorare con persone che sono a filo con entrambi.

Ha poi detto in un’intervista su Fatherly

Ho molte altre cose che devo fare, ma il punto principale è quello di essere lì per i miei figli mattina e sera, mi alzo con loro e li metto a letto la sera. Sono cose che secondo me dovrebbero poter dare per scontate senza sembrare troppo speciali in nessuna forma. Quindi sarò in fase di sviluppo su tonnellate di cose e lavorerò durante il giorno mentre sono a scuola. Ma per la maggior parte, sì. Non girerò nessun film per un po’.

In pratica il buon Reynolds ha deciso di dedicare un po’ di routine alla propria famiglia, cosa sacrosanta per un genitore. Avrà quindi oltre al tempo da spendere con i suoi figli, anche la possibilità di scrivere nuove cose mentre loro sono a scuola. Dunque sarà questo il periodo in cui scriverà una sceneggiatura per Deadpool 3? Partorirà altri film epici come Free Guy? Diamo quindi a Ryan Reynolds il tempo di riposarsi e godersi un po’ la sua famiglia, tanto economicamente sta una crema quindi può sicuramente prendersi tutto il tempo necessario per riposarsi. Intanto guardatevi Mail College se non l’avete ancora visto.

FONTE Unilad