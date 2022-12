Marvel sa come migliorare Thor ma non prima di Secret Wars

Thor necessita di un restyling nel Marvel Cinematic Universe e, sebbene i Marvel Studios abbiano un modo per farlo, questo non può avvenire prima di Avengers: Secret Wars. Il dio del tuono ha fatto il suo tanto atteso ritorno dopo Infinity Saga tramite Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. C’erano grandi aspettative per il film in quanto ha segnato il progetto di reunion tra Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi dopo il grande successo Thor: Ragnarok del 2017. Il film però ha deluso le aspettative ed ha costretto gli Studios a rivedere la via da intraprendere.

La saga cinematografica inoltre porta lo scotto di peggior film della Marvel con Thor Dark World. Entrambi i film raffiguravano il dio del tuono come più un dio shakespeariano, che non ha davvero risuonato con il pubblico. Thor: Ragnarok di Waititi ha effettivamente salvato il franchise poiché non solo ha revisionato la serie di film, ma ha anche cambiato la personalità di Thor. Invece del minaccioso Asgardiano, il terzo film presentava un eroe più spensierato e divertente. Ma anche questa versione non è più molto gradita, si dice che sia stato troppo ridicolizzato per essere un Dio.

Sapendo quanto è diventato popolare Thor: Ragnarok, Waititi ha comprensibilmente deciso di appoggiarsi ulteriormente al lato divertente di Thor, soprattutto perché trascorre del tempo con i Guardiani della Galassia, che hanno la verve comica. Il troppo stroppia ed il regista ha esagerato con l’umorismo di Thor: Love and Thunder. È stata la più grande critica a Thor: Love and Thunder, che ha avuto recensioni contrastanti, ben lungi dall’essere universalmente amato Thor: Ragnarok. Il film mostra chiaramente che l’iterazione dell’Avenger di Waititi non funziona più nell’attuale MCU.

La fine del film MCU di Waititi del 2022 ha già confermato che Thor tornerà dopo Love and Thunder, anche se non è ancora sicuro quando o come. Indipendentemente dai dettagli, tuttavia, i Marvel Studios avrebbero dovuto presentare una versione diversa del personaggio per allora, qualcosa con cui anche Hemsworth è d’accordo. Non è chiaro se Waititi avrà ancora una mano sull’eroe andando avanti, è chiaro che Thor eccessivamente umoristico non può più essere la versione predefinita dell’MCU.

Fortunatamente, i Marvel Studios hanno già un modo per riparare Thor. Per anni, il dio del tuono è stato o troppo oscuro o troppo spensierato, ma i registi Joe e Anthony Russo hanno raggiunto un delicato equilibrio tra le sue due parti in Avengers: Infinity War. Nonostante fosse un film corale con molti pezzi commoventi, l’arco personale di Thor è considerato buono. Fresco di un’altra tragedia con la morte di Loki e Heimdall, il Vendicatore è stato accecato dal bisogno di vendetta contro Thanos.